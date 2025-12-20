От футболист на ЦСКА до съдия на Вечното дерби: Токата, който игра в 249 мача и свири в 93 мача в А група

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Малко хора могат да се похвалят с това, че са били на елитно ниво в българския футбол както като играчи, така и като съдии. Един от тях обаче го прави, и то за изключително дълъг период от време. Става дума за Тодор Колев - брат на легендата на ЦСКА Иван Колев, който записва 249 мача в А група, а след края на кариерата си става съдия и свири в 93 мача от елитното футболно първенство на България.

Тодор Колев - голям футболист, но и голям съдия

Колев е роден на 29 април 1942 г., като е изтърсакът на семейството с двама по-големи братя. От малък идол му е неговият брат Иван, който жъне успехи с фланелката на ЦСКА. Именно оттам започва и пътят на Токата във футбола. Играе като защитник и опорен халф, като се задържа при "армейците" от 1962 до 1965 г., а после отива в Ботев Враца. След успешен престой от година и половина си печели трансфер в Локомотив София.

При "железничарите" Колев си намира своето място, а добрите му изяви го отвеждат и до националния отбор на България, като прави дебюта си за "лъвовете" през 1967 г. През 1969-та Колев влиза в обединения състав на ЖСК Славия, който идва след принудително сливане на Локо София и Славия. Тогава идва и един емблематичен гол срещу Валенсия при победа с 2:0 в Купата на УЕФА. През 1971-ва двата клуба отново се разделят, а Колев остава при "железничарите" до края на кариерата си през 1975-та.

Бележи гол във вратата на Сеп Майер на Световното в Мексико

Един от специалните моменти за Тодор Колев е участието му на Световното първенство по футбол през 1970 година в Мексико, когато дори успява да отбележи гол във вратата на Германия срещу легендарния страж Сеп Майер. Попадението е с далечен удар от дистанция, но идва като почетен гол, тъй като Германия побеждава в срещата с 5:2. Записва общо 11 мача с националната фланелка в кариерата си.

Кариера като футболен съдия

След края на състезателната си кариера Колев започва работа в спортната школа на Локо София, като 9 години е началник на школата, преди да се пенсионира през 1988 година. Успоредно с това започва да се занимава и със съдийство, и то на най-високо ниво. Учи се от Цветан Станев, като се задържа в професията цели 15 години, а 8 от тях е международен рефер. Свири в 93 мача в А група, а един от тях е и Вечното дерби между ЦСКА и Левски.

Станев не е на късмет на бившия си клуб, който губи от Левски след обрат от 0:2 до 3:2 на 6 март 1988 година. "Червените" повеждат с голове на Пенев и Костадинов, но Петров, Йорданов и Сираков носят обрата на "сините", като всички попадения падат още в първите 30 минути на мача. Колев е категоричен, че не си ли свирил във Вечното дерби, все едно не си бил съдия: голям мач, който е изключително труден не само за футболистите, но и за съдиите.

Дълги години Тодор Колев е и част от Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз - във времена, в които всички мислеха за развитието на футбола, а не как да "дърпат" в посока лични интереси. Това бе видно и от резултатите през годините: България участваше на големи форуми. А Колев е категоричен, че онзи състав от Световното 1970 не е отстъпвал по нищо на четвъртите в света от САЩ'94, но един фактор ги проваля в Мексико - история, която може да прочетете на 8 януари в рубриката ни "Дните до Мондиал 2026" в Actualno.com.

Автор: Стефан Йорданов

