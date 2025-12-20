Тръмп се хвали със здравето си и резултатите от когнитивните тестове

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че "се чувства същият", както се е чувствал през последните "50 години", като отбеляза, че е преминал с отличен успех когнитивните тестове. Тръмп също така заяви, че ще уведоми нацията, ако здравето му започне да се влошава, посочи NBC. "Когато дойде този момент, ще ви уведомя за това. Всъщност, вероятно ще разберете за това, просто като гледате", каза той. Още: Властите в САЩ започнаха публикуването на документи по делото "Епстийн"

Тръмп се чувства като младеж

Снимка: Getty images

Още: Тръмп подписа рекорден бюджет за отбраната на САЩ

"Но този момент не е сега, защото се чувствам така, както се чувствах през изминалите 50 години", подчерта Тръмп.

Тръмп отправи критика към своя предшественик Джо Байдън, като заяви, че бившият президент "не се е интересувал от нищо, а само е искал да преживее мандата си". "Хората, които наистина управляваха страната и които наистина управляваха автоматичния печат, не бяха глупави", каза Тръмп, добавяйки, че Байдън е бил "заобиколен от радикалната левица".

Съмнения за влошено здраве

Коментарите на Тръмп идват, след като губернаторът на Минесота Тим Уолц заяви в предаването "Meet the Press" по NBC на 30 ноември, че Тръмп "отслабва физически" и изрази съмнения в неговите "умствени способности".

Именно Уолц призова Тръмп да публикува резултатите от ядрено-магнитния си резонанс.

79-годишният Тръмп беше обявил, че на 10 октомври е преминал ЯМР изследване, но нито той, нито Белият дом пожелаха да дадат някакви подробности за процедурата.

Още: Тръмп и осемте войни, на които е "сложил край"