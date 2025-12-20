Рубио: Не налагаме споразумение на когото и да било, решението зависи изцяло от Украйна и Русия (ВИДЕО)

Американският държавен секретар Марко Рубио обяви, че САЩ няма да налагат насила мирен договор на Украйна и Русия. Той подчерта, че само страните към конфликта могат да вземат окончателното решение за приключване на войната, като Вашингтон не възнамерява да оказва натиск или да диктува конкретни условия по време на преговорите.

🇺🇸 Secretary of State Marco Rubio: The U.S. will not impose any peace deal on Ukraine and Russia.



He emphasized that only the parties to the conflict can make the final decision to end the war, and Washington does not intend to pressure or dictate specific terms during… pic.twitter.com/dj8mu0m7Qp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 19, 2025

"Едно такова споразумение изисква две неща - и двете страни да получат нещо от него, както и да дадат нещо. И ние се опитваме да разберем какво може Русия да даде и какво очаква да получи, и какво може Украйна да даде и какво очаква да получи. В крайна сметка, решението ще зависи от Украйна и от Русия, няма да зависи от нас. Нашата роля е да посредничим, затова виждате толкова много срещи, които провеждаме. Тук не говорим за налагане на сделка на когото и да било, нашата роля е да определим какво двете страни очакват, от какво се нуждаят, и с какво са готови да се разделят, за да го получат. Ние опитваме да открием допирните им точки, но, разбира се, това отнема много време и много работа, то няма как да се случи чрез пресконференции. Смятам, че постигнахме някакъв напредък, но имаме още много път да изминем, а, очевидно, най-трудните въпроси винаги остават за накрая", категоричен бе Рубио.

Отношенията с Европа

Рубио предупреди, че отношенията между САЩ и Европа може да бъдат изложени на риск, ако общите им ценности бъдат загубени. Рубио заяви това в отговор на въпрос за новата стратегия за национална сигурност на САЩ, в която американската администрация предрича, наред с други неща, предполагаема загуба на демокрация и свобода на изразяване на Стария континент.

Основата на отношенията с Европа е "фактът, че имаме обща култура, цивилизация, споделен опит и споделени ценности и принципи по въпроси като правата на човека, свободата, демокрацията", заяви Рубио на пресконференция. "Ако това бъде унищожено, защото по някаква причина вече не представлява приоритет, мисля, че това ще упражни напрежение и ще заплаши съюза в дългосрочен план и в по-широк контекст", добави американският държавен секретар. "Тогава ще имате само чисто и просто споразумение за отбрана ... Това е всичко, което ще имате", подчерта той.

В новата си стратегия за национална сигурност администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп определи политическия пейзаж в Европейския съюз като заплаха за американските интереси, критикувайки предполагаемите дефицити на демократични ценности и ограничения върху свободата на изразяване, отбелязва ДПА.