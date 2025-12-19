Лайфстайл:

"Охраната на Борисов и Пеевски се крепи на фалшиви сигнали, НСО да се затрие": Методи Андреев в Студио Actualno (ВИДЕО)

19 декември 2025, 19:30 часа 520 прочитания 0 коментара

"НСО е една излишна служба. В България охрана би трябвало да имат само три персони – президентът, премиерът и председателят на Народното събрание. Законът за НСО беше направен, за да се запазят привилегиите и разходите на онази служба от времето на комунизма. Това е един огромен разход на държавата, от който тя няма никаква полза". Така анализаторът и бивш депутат от гражданската квота на ГЕРБ Методи Андреев коментира в Студио Actualno поставените "на пауза" в парламента законови промени, целящи сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Въпреки, че на комисия вчера имаше решение "за", днес (19 декември), последва изненада в пленарна зала.

"Фалшиви сигнали" уж от приятелски служби

"Пеевски и Борисов са частен случай. Охраната на тези лица се крепи на фалшиви сигнали, които угодно са дадени като сигнали уж от приятелски служби, което е абсолютно невярно. Това са анонимни сигнали. Тези три лица, които решават дали някои от лицата са застрашени, тъй като те са зависими от Борисов и Пеевски, услужливо им предоставят държавна охрана (...) Трябва из основи да бъде ликвидирана НСО като служба, но това не е работа на протеста, а на едно реформаторско мнозинство – не просто мнозинство от 121 депутати, а от минимум 130 депутати, за да се гарантира необратимост на реформите", смята Андреев.

Трите лица - премиер, президент и председател на парламента, по думите му, могат да бъдат охранявани от "една добре формирана, модерна служба към МВР".

Снимка: "ДПС-Ново начало"

"Не знам дали знаете, че американският президент си плаща за лимузините, които ползва. А шефът на НСО дарил за ползване на ДПС най-скъпата кола", която вози Пеевски, каза той. ДПС обявиха, че това е тяхна кола, но според Андреев не е вярно.

"Нищожен главен прокурор"

Той каза още, че имаме "нищожен главен прокурор" в лицето на Борислав Сарафов. "Би трябвало той да бъде изведен с белезници от кабинета, който не иска да напусне", добави Андреев. Според него Борислав Сарафов бил в "частна полза" на Борисов и Пеевски.

По думите му - Борисов и Пеевски някой ден трябва "да бъдат съдени като съучастници".

Гледайте още от анализа на Методи Андреев във видеото.

Водещ: Мирослав Димитров

Димитър Радев
Бойко Борисов НСО Делян Пеевски Методи Андреев Студио Actualno
