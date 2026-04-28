ОАЕ неочаквано напусна петролния картел ОПЕК

Обединените арабски емирства (ОАЕ) обявиха днес, че напускат Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и по-широкия алианс ОПЕК+, нанасяйки сериозен удар върху координацията между водещите световни производители на петрол в момент на силни сътресения на енергийните пазари, предадоха световните агенции. Решението бе обявено на фона на задълбочаващата се енергийна криза, предизвикана от конфликта в Иран и напрежението около Ормузкия проток - стратегически маршрут, през който обичайно преминава около една пета от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ.

Без консултации с други държави

Министърът на енергетиката на ОАЕ Сухайл Мохамед ал-Мазруей заяви, че решението е взето след "внимателен преглед на настоящите и бъдещите политики, свързани с нивото на производство“, като подчерта, че страната не е провеждала консултации с други държави, включително със Саудитска Арабия.

По думите му напускането на ОАЕ на двете организации, обединяващи производители на суров петрол, няма да окаже съществено влияние върху пазара в краткосрочен план заради текущата ситуация в региона.

През февруари ОАЕ бяха третият по големина петролен производител в ОПЕК след Саудитска Арабия и Ирак. Страната се присъедини към ОПЕК през 1967 г., седем години след основаването на организацията.

Излизането на ОАЕ подчертава натрупаното напрежение в рамките на организацията, включително по отношение на производствените квоти, които според Абу Даби ограничават възможностите за увеличаване на добива и износа.

Решението се разглежда и в по-широк геополитически контекст. Президентът на САЩ Доналд Тръмп нееднократно критикува ОПЕК за поддържане на високи цени на петрола, като свързва американската военна подкрепа за страните от Персийския залив с тяхната политика в областта на добива.