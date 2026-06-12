Румънска телевизия ахна от България: Купуват тока ни без пари и ни го продават 8 пъти по-скъпо

Румънската телевизия Антена 1 излъчи репортаж, в който посочва, че България е изпреварила Румъния в енергетиката и нарича страната ни "батерията на Балканите". "България отново с една крачка напред. В стратегически сектор: енергетиката. След като подредиха финансите си и преминаха към еврото, българите си поставиха още една цел: да станат "батерията на Балканите". Южните съседи днес правят нещо повече от това просто да произвеждат енергия. Те я внасят почти безплатно от Румъния или Гърция, съхраняват я и я препродават на нас и на гърците в пиковите часове, когато цените са осем пъти по-високи", посочва цитираният източник.

Румъния произвежда евтина енергия от възобновяеми източници през деня, но няма капацитет за съхранение. Поради тази причина тя е принудена да я изнася на безценица и да я внася обратно вечер на до 10 пъти по-високи цени, се казва в репортажа на Грета Нягу, реализиран с помощта на българския журналист Владимир Митев и с участието на водещи експерти от двете страни на Дунав.

За сметка на това България инвестира масово в инфраструктура за съхранение. Тя купува евтината енергия от Румъния и Гърция през деня, съхранява я в батерии и я препродава на същите страни в пиковите часове. България е в топ 3 на Европа (след Германия и Италия) с капацитет за съхранение от повече от 12 000 мегаватчаса. В случай на пълна авария България може да поддържа мрежата си в продължение на 2,5 часа само с помощта на батерии и помпено-акумулиращи хидроцентрали (ПАВЕЦ), докато Румъния издържа максимум 15 минути, става ясно от репортажа.

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В него се посочва, че въпреки че Румъния е имала на разположение около 15 милиарда евро от европейски фондове за енергийния сектор, властите са разпредели парите без ясна стратегия, игнорирайки съхранението.

Благодарение на батериите цената на вечерната енергия в България е много по-стабилна и по-ниска от тази в Румъния (с разлики, достигащи до 180 евро за мегаватчас). Така румънците плащат ток вечер на едно от най-скъпите нива в Европа спрямо покупателната си способност.

"Ние продаваме евтино и най-абсурдното е, че продаваме ток, който в голямата си част е разработена с подкрепата на държавата – чрез отпускане на определени субсидии или европейски фондове – а след това го купуваме в пиковите часове много по-скъпо", обяснява икономическият анализатор Разван Николеску.

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"Българите, от друга страна, имаха различен подход. Те финансираха тези програми и съхранението в батерии от самото начало. [...] Резултатите се видяха с времето, тъй като в първоначалния момент това си беше рисковано решение – те наистина бяха по-скъпи – но в момента имат много по-голям инсталиран капацитет за съхранение", коментира Силвия Власчану, директор на Асоциацията на производителите на електроенергия и допълва: "Ще стигнем дотам да гледаме съседите как се развиват, а ние просто да стоим, да гледаме и да казваме: "Ама защо не го направихме и ние, когато трябваше."

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