Радар за икономика: Най-важните новини на 12 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 12 юни 2026 г.

Обикновените българи ще могат да увеличат спестяванията си: Ето какво прие парламентът

Законопроект, който касае спестяванията на българите, приеха в 52-ото Народно събрание. Става въпрос за промени в Закона за държавния дълг, които бяха предложени от "Прогресивна България" и най-общо дават възможност на физическите лица достъп до пазара с държавни ценни книжа. "За" законопроекта гласува 181 депутати, без "против" и с 9 - "въздържали се", с което той бе приет. Обикновените българи ще могат да увеличат спестяванията си: Ето какво прие парламентът

Глоби до 25 000 евро: КЗП установи нелоялни практики при бързите кредити

Комисията за защита на потребителите (КЗП) установи нелоялни търговски практики при няколко дружества от сектора на небанковото потребителско кредитиране, за които ще бъдат наложени административни санкции в размер до 25 000 евро, съобщиха от регулатора. При извършените проверки е констатирано, че на потребителите на т.нар. бързи кредити е предоставяна информация, която не дава ясна и точна представа за реалната цена на кредита.

Още: Глоби до 25 000 евро: КЗП установи нелоялни практики при бързите кредити

Румънска телевизия ахна от България: Купуват тока ни без пари и ни го продават 8 пъти по-скъпо

Румънската телевизия Антена 1 излъчи репортаж, в който посочва, че България е изпреварила Румъния в енергетиката и нарича страната ни "батерията на Балканите". "България отново с една крачка напред. В стратегически сектор: енергетиката. След като подредиха финансите си и преминаха към еврото, българите си поставиха още една цел: да станат "батерията на Балканите". Южните съседи днес правят нещо повече от това просто да произвеждат енергия. Те я внасят почти безплатно от Румъния или Гърция, съхраняват я и я препродават на нас и на гърците в пиковите часове, когато цените са осем пъти по-високи", посочва цитираният източник.

Още: Румънска телевизия ахна от България: Купуват тока ни без пари и ни го продават 8 пъти по-скъпо

Рязка промяна в цената на петрола след изявление на Тръмп

Цената на петрола се понижи с над 2 на сто в сутрешната търговия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп се отказа от планирани военни удари срещу Иран и заяви, че е възможно да бъде постигнато споразумение, което да доведе до възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток, предаде Ройтерс. По думите му споразумение може да бъде подписано още този уикенд. Рязка промяна в цената на петрола след изявление на Тръмп

След решението на ЕЦБ за лихвите: Изненада с курса на еврото

Курсът на еврото спрямо щатския долар спадна до границата от 1,15 към американската валута веднага след увеличаването на лихвените проценти от Европейската централна банка, но днес до голяма степен възстанови загубените позиции. Като цяло в последните дни европейската валута се задържа на значително по-ниски стойности, заради силния долар и също така притисната от петролната криза в Близкия изток.

След решението на ЕЦБ за лихвите: Изненада с курса на еврото