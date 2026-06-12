Хотелиери искат пътните ремонти да са съобразени с летния сезон

Националният борд по туризъм, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България изразяват в позиция до ръководството на регионалното министерство и пътната агенция възмущение и безпокойство от продължаващата порочна според организациите практика пътни ремонти по ключови артерии в страната да започват в началото на активния летен туристически сезон.

"Негативен имидж за българския туризъм"

"За поредна година ставаме свидетели на ситуация, при която основни пътни артерии, водещи към Черноморието и други туристически дестинации, се затварят частично или изцяло заради мащабни ремонтни дейности в период, когато туристическият поток е най-интензивен. Това води до сериозни затруднения в придвижването, многокилометрови задръствания, увеличено време за пътуване, напрежение сред туристите и създава изключително негативен имидж както за българския туризъм, така и за страната като цяло", се посочва в позицията на организациите.

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Хотелиерите и ресторантьорите настояват да бъде въведено задължително съобразяване на графиците за мащабни пътни ремонти с активните туристически сезони в страната; ремонтни дейности по ключови транспортни коридори към морските и планинските курорти да не се извършват в периода на най-интензивен туристически трафик, освен при аварийни и извънредни ситуации; да бъде създаден механизъм за предварителна координация между държавните институции и представителите на туристическия сектор при планиране на инфраструктурни дейности; да се разработи национален календар за стратегически ремонти, който да отчита икономическите последствия върху туризма и свързаните с него бизнеси.

Организациите отправят и молба за спешна среща, на която да бъдат обсъдени посочените проблеми и предложения за решението им.

Пътните ремонти ще се координират с хотелиери и ресторантьори