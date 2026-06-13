Шишков обеща: Край на пътните ремонти до края на юни. Иска магистрали на концесия

"До две седмици ремонтите ще свършат. Нямаше как да оставим състоянието на тези отсечки такова, каквото беше. Започнахме ремонтите с ясното съзнание, че ще създадем временен проблем, но в период, в който той може да бъде понесен. До края на месеца тези дейности ще бъдат приключени." Това каза по БНР министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Поводът - недоволството на туристическия бранш от продължителните пътни ремонти през активния сезон. "Миналата година ремонтите се проточиха до средата на юли. Сега те ще приключат преди края на този месец. Пожелавам дълъг сезон на нашето Черноморие. Няма да попречим на туризма, напротив – ще помогнем, защото магистралата ще бъде в по-добро състояние", допълни министърът.

Държавата не може сама

Държавата не може сама да изгради всички магистрали и отдаването им на концесия е добър вариант, смята Шишков: "Държавата няма възможност сама да изгради всички тези магистрали. Може да ги проектира и да организира процедурите. След това те могат да бъдат реализирани чрез концесии. Така ще бъдат изградени по-бързо, по-качествено и без средства от държавния бюджет."

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По повод бъдещата магистрала “Черно море“ министърът отбеляза, че България изостава сериозно с ключови инфраструктурни връзки по оста Север – Юг: "В България няма изградени магистрали по оста Север – Юг. Едната е магистрала "Черно море", другата е трасето Русе – Маказа. Ние изостанахме толкова много с инфраструктурата, че нашите съседи започнаха да се интересуват да я изградят, за да могат да я ползват и те."

АМ “Хемус“ - символ на корупцията

Иван Шишков нарече АМ “Хемус“ символ на съмненията за корупция: "Магистрала "Хемус" се превърна в символ на огромните съмнения за корупция в България. Раздадоха се огромни аванси без готови проекти. И днес продължаваме да нямаме готова проектна документация за голяма част от трасетата."

Министърът критикува предишните управления и каза какви плащания са извършени по АМ “Хемус“ след издаването на строителни разрешителни:

Снимка АПИ

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"През 2021 година установихме незаконно строителство по четвърти лот на магистрала "Хемус". Това можеше да бъде видяно от всеки. Всичко, което е строено без разрешение за строеж, е незаконно. Има съоръжения, които са изградени частично без необходимите документи.

След издаването на разрешението за строеж са платени около 13 милиона евро. Същевременно през 2021 г., когато беше установено незаконното строителство, самите строители са декларирали, че не са строители на обекта. Това е част от модела, който доведе до дълбока финансова и морална криза в управлението."

Казусът “Баба Алино“

За незаконното строителство на градче в местността “Баба Алино“ край Варна, регионалният министър заяви, че отговорност носят множество институции и длъжностни лица: "За да стигнем до въпроса за човешките съдби, държавата е трябвало години наред да не функционира правилно. Институциите са работили в една посока, но тя не е била законността. Били са издавани удостоверения за търпимост за сгради, за които се твърди, че са построени през 2001 година, а част от имотите тогава дори не са били собственост на съответната фирма. Всеки има вина и всеки носи отговорност в този сценарий. Някой е създал този сценарий и той е продукт на завладяната държава, от която сега постепенно излизаме."

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Водата не е основният пролем

За водната криза министърът заяви, че количеството вода не е основният проблем, а подмяната на мрежата, която ще струва милиарди: "Язовирите може да са пълни, но ако губим между 70 и 80 процента от водата по мрежата, няма язовир, който да компенсира това. Основният проблем е остарялата водопроводна инфраструктура. В момента се прави анализ. За един месец няма как да изчислим точната стойност. Сметката със сигурност ще бъде огромна. Но е важно, че вече имаме хоризонт и възможност да подредим проблеми, които са изоставени с десетилетия."

Министърът увери, че няма да се спират важни инфраструктурни проекти, а предимството на сегашното управление е, че може да се планират и реализират политики за дългосрочен период от четири години.

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