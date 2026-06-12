Инфлацията във Франция е невиждана от 27 месеца

Потребителските цени във Франция са се повишили с 2,8 на сто на годишна база през май, съобщи Националният институт за статистика и икономически изследвания INSEE, цитиран от агенция Ройтерс. Това е най-високото равнище на инфлацията във втората по големина икономика в еврозоната от февруари 2024 г. и потвърждава предварителната оценка, която бе публикувана в края на миналия месец.

Хармонизираният индекс на потребителските цени, използван за сравнение между страните от Европейския съюз, се е ускорил с 0,3 на сто до 2,8 на сто от 2,5 на сто през април.

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Европейската централна банка повиши основните си лихвени проценти

Ускоряването на инфлацията се случва в момент, когато Европейската централна банка повиши основните си лихвени проценти за първи път от близо три години, позовавайки се на нарастващите инфлационни рискове, свързани с поскъпването на енергията и несигурността около доставките.

Франция е втората големина икономика в еврозоната след Германия и данните за инфлацията се следят внимателно от инвеститорите и паричните власти като индикатор за ценовите тенденции в целия европейски валутен съюз.

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