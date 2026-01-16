Средиземноморска страна обяви нови големи находища на петрол и газ

Министерството на петрола и минералните ресурси на Египет съобщи днес, че няколко петролни и газови компании, които работят в страната, са извършили успешно нови сондажи в своите концесионни площи в Западната пустиня, Източната пустиня и делтата на река Нил, като се уточнява, че сред тях има и пет съвсем нови проучвателни сондажа. Това предаде египетската новинарска агенция МЕНА, цитирана от БТА.

Увеличаване на добива

Очаква се тези нови находища се очаква да увеличат дневния добив на Египет с около 1,3 милиона кубически метра природен газ и приблизително 4300 барела на ден суров петрол и кондензат.

Компанията Khalda Petroleum е открила три нови находища на петрол и газ. Пробите от сондажите показват общ дневен добив от около 2550 барела петрол и кондензат и близо 820 хил. куб. м природен газ. Планира се тези сондажи да бъдат включени в производството в близко бъдеще, докато продължава оценката на наличните запаси.

Отделно Desouq Petroleum Company в партньорство с Harbour Energy, успешно е пробила оценъчния сондаж Ez-2 в района Дисук в делтата на Нил. Резултатите от електрическите измервания потвърждават наличие на газоносен пясъчников слой с дебелина 23 метра в находището Абу Мади.

По-рано откритият сондаж Ez-1 вече е включен в производството и добива близо 280 хил. куб. м природен газ на ден и 500 барела кондензат. В момента тече подготовка и за пускането на сондажа Ez-2.

Държавната компания Egyptian General Petroleum Company също е пуснала в експлоатация нови сондажи в Западната и Източната пустиня, които заедно осигуряват около близо 230 хил. куб. м газ и над 1250 барела петрол и кондензат на ден.

Сондажът ДжиПиАр-3 е пуснат в експлоатация в новото находище ДжиПиАр и за първи път добива около близо 230 хил. куб. м газ и 250 барела кондензат от формацията Бахария. Той е бил свързан към съоръжението за отделяне на кондензат в Абу Сенан за рекордно кратко време - само два дни.

В Източната пустиня сондажът Караза-5 е започнал добив от около 1000 барела на ден, след проведени сеизмични проучвания от компанията United Energy, която отговаря за операциите на находището.