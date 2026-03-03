Спорт:

Прогнози и реалност са различни: Цената на петрола и Ормузкият проток

03 март 2026, 7:16 часа 394 прочитания 0 коментара
Прогнози и реалност са различни: Цената на петрола и Ормузкият проток

Въпреки смразяващите прогнози за нови рекорди в цените на петрола поради новата война в Иран, поне засега това не става реалност и няма пресечени устойчиво нови психологически граници. Това сочат данните в платформата на CNBC, която следи на живо ежеминутно както енергийните, така и фондовите пазари.

За момента европейският сорт петрол "Брент" стои под границата от 80 долара за барел – той се търгува на ниво 79,64 долара, като поскъпването от началото на азиатската сесия е в рамките на 2,44%. Вчера цената на този сорт петрол достигна до 82,37 долара за барел, като излязоха прогнози за нива от между 100 – 150 долара за барел при продължителна война (например ING даде прогноза от 140 долара). Лекият суров петрол от САЩ е на ниво 72,61 долара за барел, като там поскъпването е по-малко – 2,08%.

Още: След повишение с 13 на сто: Цената на петрола ограничи ръста си

Ключът към цените - Ормузкият проток

"Без предстояща бърза деескалация, Ормузкият проток на практика е затворен, а Иран демонстрира готовност да атакува енергийната инфраструктура в региона. Рисковете остават и те се увеличават с продължаването на конфликта", коментира Тони Сикамор, пазарен анализатор в IG. В нормален ден през Ормуския проток минават 25% от търговията с петрол и 20% от търговията с втечнен природен газ (LNG).

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На този фон – Централното военно командване на САЩ (CENTCOM) обяви, че Ормузкият проток не е изцяло затворен от Иран, както обяви Корпусът на гвардейците на Ислямската революция. "Иран не е пратил патрули в пролива и няма признаци, че ще го направи. 80% от иранския петрол отива в Китай – затварянето на пролива ще навреди на най-близкия съюзник на Иран", коментира журналистката на Fox News Дженифър Грифин.

Новата надежда на Путин за Украйна с петрола и войната в Иран: Спирачка след спирачка (ОБЗОР - ВИДЕО)

Затварянето на пролива обаче не изисква непременно той да бъде миниран – дори заплахата от обстрели, извършвани от брега, е достатъчна. По-рано генерал-майор Ибрахим Джабари заяви по иранската държавна телевизия, че иранските военни са Ормузкия проток за корабоплаване и ще атакуват кораби, опитващи се да преминат през него – ОЩЕ: Иран се заканва на всеки кораб в Ормузкия проток, а остана без военни кораби в Оманския залив (ВИДЕА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
петрол Ормузкия пролив цени на горивата Ормузки проток цена на петрола война Иран
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес