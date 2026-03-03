Прогнози и реалност са различни: Цената на петрола и Ормузкият проток

Въпреки смразяващите прогнози за нови рекорди в цените на петрола поради новата война в Иран, поне засега това не става реалност и няма пресечени устойчиво нови психологически граници. Това сочат данните в платформата на CNBC, която следи на живо ежеминутно както енергийните, така и фондовите пазари.

За момента европейският сорт петрол "Брент" стои под границата от 80 долара за барел – той се търгува на ниво 79,64 долара, като поскъпването от началото на азиатската сесия е в рамките на 2,44%. Вчера цената на този сорт петрол достигна до 82,37 долара за барел, като излязоха прогнози за нива от между 100 – 150 долара за барел при продължителна война (например ING даде прогноза от 140 долара). Лекият суров петрол от САЩ е на ниво 72,61 долара за барел, като там поскъпването е по-малко – 2,08%.

Ключът към цените - Ормузкият проток

"Без предстояща бърза деескалация, Ормузкият проток на практика е затворен, а Иран демонстрира готовност да атакува енергийната инфраструктура в региона. Рисковете остават и те се увеличават с продължаването на конфликта", коментира Тони Сикамор, пазарен анализатор в IG. В нормален ден през Ормуския проток минават 25% от търговията с петрол и 20% от търговията с втечнен природен газ (LNG).

На този фон – Централното военно командване на САЩ (CENTCOM) обяви, че Ормузкият проток не е изцяло затворен от Иран, както обяви Корпусът на гвардейците на Ислямската революция. "Иран не е пратил патрули в пролива и няма признаци, че ще го направи. 80% от иранския петрол отива в Китай – затварянето на пролива ще навреди на най-близкия съюзник на Иран", коментира журналистката на Fox News Дженифър Грифин.

