Неочаквани данни за стойността на потребителската кошница

Потребителската кошница запазва стойността си от миналата седмица в размер на 57 евро. Това съобщи Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на Координационния център към Механизма за еврото, по време на брифинг в сградата на Министерския съвет. За същия период на миналата година тя е била 53 евро, което означава увеличение от 4 евро.

Цените

Високи ценови равнища се запазват че при зеленчуците, които са извън сезона, посочи Иванов. Най-сериозно поскъпване от началото на годината е отчетено при червения пипер - с 1,12 евро, при зеления пипер - с 1,60 евро, тиквичките с 1,57 евро. Лимоните са поскъпнали с 0,40 евро, краставиците с 0,4 евро.

Той отбеляза, че тези продукти остават с ограничени количества на пазара, което поддържа цените им високи. Доматите също се търгуват на сравнително високи за сезона нива, като от началото на годината имат увеличение от 0,17 евро. Очакванията са с навлизането на по-топло време и масовата българска продукция да се наблюдава тенденция към понижение.

Характерните за сезона продукти като картофи, зеле, моркови и лук са с добро предлагане и отчитат минимални колебания – между 2 и 3 процента от началото на годината.

При основните хранителни продукти се отчита сериозна стабилизация. Захарта, фасулът, оризът и брашното са с леки намаления спрямо началото на годината. Яйцата са на нивата от началото на годината. Пазарът на олио е стабилен, без съществени изменения, въпреки влиянието на процесите в Южна Америка.

Свинското месо е поевтиняло с 0,32 евро от началото на годината, докато пилешкото е поскъпнало с 8 процента. Кашкавалът е поскъпнал с 0,18 евро, а маслото - с 0,17 евро.

Въвеждането на еврото

Процесът по прехода към еврото е почти приключил - 87 на сто от левовете са изтеглени и остават още около 3,9 млрд. лева в гражданите, заключи Иванов по време на брифинга.

По думите му една част от останалите левове в гражданите никога няма да бъдат изтеглени, защото винаги остава такъв процент.

Той посочи, че за периода 23-27 февруари от „Български пощи“ са реализирали 13 072 операции на обща стойност 15 млн. лева, като от началото на годината до 2 март са извършени 161 000 операции по обмяна на левове в евро на обща стойност 236 милиона лева. По думите на Иванов и там напрежението е спаднало.

В периода 19-27 февруари в Министерството на вътрешните работи (МВР) са регистрирани 20 нови случая на опити за прокарване на неистински евробанкноти, посочи Иванов. Образувани са 8 досъдебни производства за извършено престъпление, регистрирани са 5 преписки и има 8 проверки за извършено престъпление, добави той. Иззети са общо 23 банкноти, от които 4 са с номинал от 200 евро, 6 с номинал от 100 евро, 8 с номинал от 50 евро, 3 с номинал от 20 евро, една с номинал от 10 евро и една с номинал от 5 евро. По думите му от началото на годината до 27 февруари в МВР са регистрирани общо 163 опита за прокарване на неистински евробанкноти.

Иванов акцентира, че МВР продължава активно изпълнение на дейностите и мерките, насочени към гарантиране на обществения ред, сигурността на гражданите, защитата на икономическите интереси на стопанските субекти, съответно и превенция за криминални заплахи, свързани с въвеждане на еврото.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е извършила 201 проверки на търговски обекти и е установила 15 нарушения в периода 19-25 февруари. Комисията е съставила 40 акта, издадени са 12 наказателни постановления и са сключени 23 споразумения, отчете още той.

По думите му приоритетно са извършени проверки за установяване на повишението на цените в заведения за хранене и развлечения. Съвместно с Националната агенция за приходите (НАП) са извършени общо 146 проверки в туристически обекти, ресторанти, кафенета и сладкарници. Констатирани са несъответствия, свързани с неправилно превалутиране на цените, липса на двойно обозначение, липса при изтекла категоризация, липса на обявени цени и грамажи в ценоразписи. Във връзка с постъпилите в КЗП жалби, обекти на проверка са били паркинги, автомивки, салони за красота, фризьорски салони, транспортни услуги, ключарски услуги, шивашки ателиета, вендинг машини и други.

От общо 3752 проверявани стоки при 260 е установено необосновано увеличение на цените, посочи Иванов. Сред тях са отделни видове плодове и зеленчуци, лекарствени продукти, млечни продукти, колбаси.

Той допълни, че през отчетната седмица в КЗП са постъпили 1180 жалби и сигнали, което представлява увеличение спрямо предходната седмица. От началото на годината до 25 февруари са обработени 307 сигнала за предполагаеми нарушения по Закона за въвеждане на еврото от онлайн търговци, като са съставени 7 акта за нарушения и са изготвени 35 наказателни постановления.

Националната агенция за приходите (НАП) за периода от 10 октомври миналата година до 26 февруари т.г. е извършила над 10 163 проверки, в резултат на които са констатирани 580 нарушения на Закона за въвеждането на еврото. Съставени са 771 акта за установени административни нарушения, издадени са 180 наказателни постановления на стойност 450 733 евро.