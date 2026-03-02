Корабни компании въвеждат такси за военен риск в Близкия изток

Водещи контейнерни корабни оператори въведоха такси за военен риск за товари, пристигащи или заминаващи от Близкия изток, пише "Файненшъл таймс“. Мярката се предприема, след като компаниите пренасочиха услугите си между Азия, Европа и САЩ, за да избегнат региона. Вчера най-малко 150 танкера бяха хвърлили котва в открити води на Персийския залив отвъд Ормузкия проток, показват данни за корабоплаването. Десетки други остават неподвижни от другата страна на ожесточената зона.

Третият контейнерен превозвач в света въведе такса

Третият по големина контейнерен превозвач в света, френската CMA CGM, обяви, че от понеделник и до второ нареждане прилага „извънредна такса за конфликт“ за курсове, превозващи товари до или от редица страни в Близкия изток и Северна Африка.

Още: Цената на петрола: Иран обяви ще затвори ли Ормузкия проток

Същевременно петата по големина корабоплавателна груп - германската Hapag-Lloyd, съобщи, че също от понеделник налага такса за военен риск за товари до или от Персийския залив. Тя вчера обяви прекратяване на превозите през Ормузкия проток.

Ормузкият проток все още е отворен за корабоплаване, но трафикът на големи кораби в района на практика е напълно спрял.

Войната с Иран тласка петролния пазар към най-голямата криза от десетилетия