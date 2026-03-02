Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

След удар по завод в Катар: Цената на природния газ в Европа скочи почти двойно

Цената на природния газ за Европа скочи драстично, след като Катар обяви, че спира производството на втечнен природен газ (LNG) след атака срещу негов завод с ирански дрон. В следобедните часове българско време априлските фючърси на водещия европейски хъб TTF в Нидерландия се търгуваха на невиждани скоро нива от 48,18 евро за мегаватчас, което е увеличение с почти 50 на сто.

Удар срещу най-големия завод в света за производството на втечнен природен газ

Ескалацията на военните действия в Близкия изток предизвика прекъсване на производството на втечнен природен газ (LNG) в най-големия завод в света, разположен в Катар, предаде Ройтерс.

Енергийната компания QatarEnergy обяви, че е спряла производството на втечнен природен газ след военни атаки срещу комплекса ѝ в Рас Лафан – най-големия в света обект за втечняване на газ.

По-рано компанията съобщи, че дрон е атакувал резервоар за вода в електроцентрала в комплекса, както и друго енергийно съоръжение в района, става ясно от изявление на катарското министерство на отбраната. Към момента не се съобщава за пострадали.

Рас Лафан е ключов център за износа на втечнен природен газ, който е стратегически важен за глобалните енергийни доставки, особено за Европа и Азия.

