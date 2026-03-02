Радар за икономика: Най-важните новини на 2 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 02 март 2026 г.

Цената на петрола: Гигантски скок след новата война в Иран

Цените на петрола скочиха със средно до 13% в Азия, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще продължат да нанасят удари по Иран, а търговците се подготвиха за по-нататъшни сътресения в глобалните енергийни доставки. Търговците се притесняват, че доставките на петрол от Иран и други места в Близкия изток ще се забавят или ще спрат напълно. Цената на петрола: Гигантски скок след новата война в Иран

След удар по завод в Катар: Цената на природния газ в Европа скочи почти двойно

Цената на природния газ за Европа скочи драстично, след като Катар обяви, че спира производството на втечнен природен газ (LNG) след атака срещу негов завод с ирански дрон. В следобедните часове българско време априлските фючърси на водещия европейски хъб TTF в Нидерландия се търгуваха на невиждани скоро нива от 48,18 евро за мегаватчас, което е увеличение с почти 50 на сто.

Рязка промяна в курса на еврото

Инфлацията през втория месец с еврото: Експресни данни

Mесечната инфлация в България, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), се очаква да бъде 0,3 на сто, а годишната - 3,3 на сто през февруари 2026 г. Това показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ), оповестена днес. От миналия месец НСИ представя данни за т.нар. флаш инфлация за темповете на инфлация преди публикуването на окончателните и детайлни статистически данни.

Неочаквани данни за стойността на потребителската кошница

Потребителската кошница запазва стойността си от миналата седмица в размер на 57 евро. Това съобщи Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на Координационния център към Механизма за еврото, по време на брифинг в сградата на Министерския съвет. За същия период на миналата година тя е била 53 евро, което означава увеличение от 4 евро.

