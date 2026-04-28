Заради блокадата: Иран няма къде да складира петрола си

28 април 2026, 13:20 часа 558 прочитания 0 коментара
Иран вече изчерпва местата си за съхранение на петрол, като на Ислямската република и остават само около между 12 до 22 дни капацитет за складиране на черното злато, предаде Блумбърг. Причината е, че военноморската блокада на САЩ е намалила износа с приблизително 70 на сто, а доставките през Ормузкия проток почти са спрели и танкери на практика не преминават.

Намаляване на производството с 1,5 милиона барела на ден

Ако това продължи, Иран може да бъде принуден да намали производството с още 1,5 милиона барела на ден до средата на май, в допълнение към вече направените големи намаления.

Въпреки това финансовото въздействие няма да е незабавно, тъй като доставките на петрол отнемат време, за да достигнат до купувачите, а плащанията се забавят, което дава на Иран няколко месеца глътка въздух въпреки нарастващата криза в доставките.

Петролът поскъпна в днешната търговия, като цената на Брент достигна триседмичен максимум на фона на застоя в преговорите за мир между САЩ и Иран и продължаващата блокада на Ормузкия проток. 

Според последни информации, президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил недоволен от последното предложение на Иран, като ядрената програма на Техеран остава централен спорен въпрос в преговорите.

Пламен Иванов Отговорен редактор
