Хранене, наркотици и първа помощ: Здравното образование влиза в училищата

В българските училища ще се учи здравно образование. Здравният министър доц. д-р Силви Кирилов утвърди Концептуална рамка за дейностите по промоция, превенция и профилактика в българските училища, като целта е въвеждането на съвременно здравно образование, съобщиха от ведомството.

Новите знания ще се усвояват в 3 образователни етапа – начален, прогимназиален и първи гимназиален. Концепцията е разработена в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост и е съгласувана от Министерството на образованието и науката.

Какво точно ще се учи

Още: Призив: Родителите да си приготвят по 2000 лв. за глоби заради онлайн обучението

Предвидено е учениците да се информират по теми като здравословно хранене, физическа активност, психично здраве и благополучие, превенция на употребата на психоактивни вещества, лична и обществена безопасност, първа помощ, както и формиране на социални и личностни умения, свързани със здравето.

Здравното образование ще се въвежда поетапно и темите ще бъдат съобразени с възрастта на учениците.

Съдържанието е структурирано в 3 групи.

За началния етап (I-IV клас), фокусът е върху изграждането на основни здравни навици, лична хигиена, физическа активност, здравословно хранене, емоционално развитие, лична безопасност и първа помощ.

Още: Стаматов: Няма учители по половината предмети, никой не иска да работи за 1144 евро

В прогимназиалния етап (V-VII клас), акцентът е върху развитие на умения за вземане на информирани решения, превенция на рисково поведение, психично здраве, взаимоотношения, здравословна среда и влияние на социалните фактори върху здравето.

Темите в първия гимназиален етап (VIII-X клас) са насочени към задълбочаване на знанията за превенция на хронични и социалнозначими заболявания, здравословен начин на живот, отговорност към собственото здраве и критично мислене по здравни теми.

Източник: БГНЕС

Няма да има отделен предмет

Важно уточнение е, че здравното образоване няма да се учи като нов задължителен учебен предмет и концепцията на министерството не променя съществуващите учебни планове. Вместо това се създава основа за системно и последователно развитие на дейностите по здравно образование и превенция в училищна среда.

Още: Учители по математика: Учениците ще се провалят на новия и изненадващ изпит след 10 клас

Документът ще бъде публикуван за 30-дневно обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.