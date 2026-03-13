Случаят "Космос" го има и на други места: Образователният министър не каза къде, но сподели нарушенията

Служебният министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов заяви, че в около 98% от училищата в България има тотална забрана на телефоните, докато в повечето училища по време на часа не ги използват. Над 400 училища не са реагирали по темата за забраната за телефоните в училище, коментира той в студиото на БНТ.

Той допълни, че в около 10% от училищата се изучава "Религия". Повечето са семейства с този аспект на предмета "Религия". Служебното правителство няма такава законодателна инициатива да въведе предмета, но за тази цел трябва да дойде ново правителство и нов парламент, отбеляза проф. Сергей Игнатов.

В контекста на религията, министърът на образованието засегна темата с часното училище "Космос" и по-конкретно за загиналото дете в шесторното убийство "Петрохан-Околчица". "За да се стигне до дерегистриране на частното училище "Космос", трябва да се види резултатът от прокуратурата за закононарушенията", допълни проф. Игнатов. Още: Прокуратурата проверява частното училище, замесено в темата "Петрохан"

Изводите, които са направили МОН са, че има предположение, че и на други места, и в други частни училища не се следят отсъствията на учениците, както и по какъв начин се взимат дипломите за завършено образование. Запитан кои са другите населени места или кои са частните училища, в които са открити нарушения, проф. Сергей Игнатов отказа да ги назове.

Ще има ли промени в изпитите след 4, 7 и 10 клас?

Снимка: iStock

Той уточни, че няма да ревизира политиката в сферата на образованието на предишния образователен министър - Красимир Вълчев. "Това, което е най-важно да се чуе е, че моята основна цел е да се запази спокойствие в системата. Няма да има реваншизъм или дребни закачки. Има няколко основни цели - провеждането на матурите и Национално външно оценяване в 4, 7 и 10 клас", коментира министърът.

Според него в 10 клас е най-важният изпит, но от самия изпит нищо не зависи. НВО в 10 клас показва какво са научили децата в последните години. Това, което е отчетено, че в сферата на образованието, трябва да бъде направено още много, затвърждаване на знанията и да се убедят децата, че има полза от това, уточни министърът.

Той допълни, че няма опростяване на учебните програми на учениците.

Проф. Сергей Игнатов ще насочи усилията си да няма политическа пропаганда на територията на училищата и около тях. "Съвместно с усилията на целия ни екип ще направим всичко възможно да не се допуска политическа пропаганда около училищата", обеща министърът на образованието.

