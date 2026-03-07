Ден на отворените врати в Медицинския университет в София

Медицинският университет в София организира Ден на отворените врати за кандидат-студенти. Събитието се провежда в Анатомичната аудитория „Чл.-кор. Димитър Каданов" на бул. „Пенчо Славейков" 52.

„Целта на днешното събитие е да информираме потенциалните кандидат-студенти за възможностите, които Медицинският университет предлага като лидер в областта на медицинското образование и в областта на здравните професии", каза за БТА проф. д-р Анжелика Велкова-Монова, заместник-ректор по учебната дейност.

Повишен интерес

Тя посочи, че в последните години интересът към университета е нараснал значително, което е наложило провеждането на по-широка информационна дейност, за да могат кандидат-студентите да получат пълна яснота за условията и изискванията за кандидатстване.

В рамките на събитието бяха изнесени две презентация, в които бяха представени програмите за обучение в направленията медицина, дентална медицина, фармация, здравни грижи и обществено здраве. Участие взеха и председателите на изпитните комисии, които дадоха указания за кандидат-студентските изпити по биология и химия.

След презентациите Студентският съвет организира информационен тур в Медико-биологичния комплекс на университета. Посетителите получиха възможност да посетят катедрата по анатомия и катедрата по микробиология, където се запознаха с реалните учебни условия.

