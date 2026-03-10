Синдикални идеи в образованието: Религия, повтаряне на 1 клас, отпадане на НВО и санкции за родителите

Образователната система у нас работи, но необходимите реформи са блокирани от политически и либерални влияния. Децата трябва да бъдат в училище и детска градина, за да получат основното си право – образование, но това няма как да стане без реални механизми за отговорност към родителите.

За това настояват от Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" в своя позиция, в която се описват конкретните искания на синдиката за промени в училищното образование.

Част от предложенията включват промени на учебните програми, предмет "Добродетели и религии", повтаряне на 1 клас и връщане на оценките в начален етап, забрана за телефоните, връщане на основно образование след 8. клас и отпадане на НВО.

Предложенията на синдиката

Основните промени, за които се настоява:

Намаляване на учебния материал в последните два гимназиални класа

Въвеждане на предмет "Добродетели и религии" и оценка за добродетели

Санкции към родителите при отсъствия

Забрана на мобилните телефони и ограничаване на социалните мрежи

Отпадане на НВО (матурите) в 4. и 10. клас

Връщане на основното образование след 8. клас

Подкрепа за учителите – защита от стрес и прегаряне

Повече психолози и педагогически съветници

Изравняване на нормативите за всички учители към 648 часа годишно, с отпадане на седмичната дискриминационна норма на учителите в начален етап

Подобряване на училищната инфраструктура и преминаване към едносменен режим

Намаляване на броя на учениците в паралелки и групи

Според синдиката проекти като "Дигитална раница" са добри замисли, но не изпълняват реалната си роля.

МОН трябва да възстанови лидерската си роля и да спре атаките на НПО-та, които нямат учителски опит, категорични са от "Образование".

Синдикатът се противопоставя на идеите за безвъзмездно ползване на училищните дворове и спортните салони от ученици и възрастни в кварталите.

"Тези части на училищата са изградени с парите на учителите и учениците в съответното училище, а безхаберното им предоставяне, по идея на някои кметове и съветници, без поемане на финансови отговорности, ще ги разруши", се казва в позицията.

Обидно отношение към учителите

В същото време Синдикат "Образование" определи като обида предупрежденията на Министерството на образованието и науката (МОН) за деполитизация на системата.

В разпространена до медиите позиция организацията посочи, че преподавателите са подложени на унизително отношение от страна на държавните и регионалните експерти.

Според синдиката институциите реагират незабавно на всяка родителска жалба, като предварително третират учителя като виновен. В същото време предложенията на преподавателските организации за промени се бавят с години в администрацията на министерството.

Синдикатът е на мнение, че неправителствени организации несправедливо сочат учителите като основен проблем за слабите резултати и невъзпитаните ученици. Подобно отношение води до сериозно професионално прегаряне и отблъсква младите кадри от системата.

