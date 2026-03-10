Искат създаване на университет за пенсионери

Създаване на университет за пенсионери в България. С това начинание се е заела Ели Шопова, ръководител на проекта "60+" и председател на Национално сдружение за единство и партньорство.

"Основно тази моя идея идва от любовта ми към нашите родители, баби и дядовци, които стоят затворени в домовете си и нямат възможност да развиват себе си. А след 65 години, след пенсионна възраст, хората са все още активни. Този живот, който е пълен с ангажименти, е доста стресов. Освен това виждам колко се променят хората, развивайки менталните си умения и физически. Те са много по-активни, много по-уверени, имат нужда от това да се развиват", споделя тя пред Фокус.

Амбициозната идея

По думите й университетите за пенсионери са много популярни в Европа.

"Ние сме посещавали много такива. Освен проекта "60+", аз продължавам да работя с хората от пенсионерските клубове, от клубовете за хора с увреждания и по програма "Еразъм"", коментира Шопова.

"Миналата година бяхме в Португалия, те видяха възможностите и университетите за пенсионери. Там се запалиха по един спорт – ходещ футбол, за който сега възнамерявам да помисля, защото те имат желание да участват в такива състезания. Но надявам се в бъдеще – това ми е по-голямата идея, да започна Университетът за пенсионери от Пловдив", уточнява още тя.

Шопова признва, че идеята е амбициозна и иска стъпка по стъпка да се включат максимално много хора.

Начинанието все още не разполага със сграда, и затова засега ентусиастите от проекта обикалят по всичките клубове и там обучават възрастните хора.

Едно от нещата, които пенсионерите учат, са дигитални умения.

"Уроците по дигитална грамотност се оказват много, много полезни. Надграждаме, вече са станали много добри – правят си клипове, вече се ориентират и с местоположенията, могат да изпращат местоположение, всичко, което им е полезно. Продължаваме с дигиталната грамотност. Дори каним специалисти, които ги учат на безопасно сърфиране в интернет, както сме канили и банкови служители, които да им помогнат за безопасно теглене с картите от банкомати и всичко останало, което да бъде полезно, за да не се притесняват възрастните хора в живота им, боравейки с технологиите", сподели Шопова.