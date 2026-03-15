Любопитно:

Най-големият образователен форум в Бургас презентира нови възможности за обучение във висшите и средни училища

15 март 2026, 12:32 часа 288 прочитания 0 коментара
Най-големият образователен форум "Избирам да уча в България" презентира новите специалности и възможности за обучение във висшите и средни училища в Бургас пред стотици ученици и родители от града и региона. Събитието бе открито днес в конферентния център „Tria Space” в Central Park и ще продължи до 17.00 часа, като входът е свободен за всички посетители. На откриването присъстваха председателят на Общинския съвет Михаил Хаджиянев, зам.-кметът по култура в Община Бургас Диана Саватева, началникът на РУО-Бургас Валентина Камалиева, председателят на Комисията по наука, иновации и оперативни програми в Общински съвет и зам.-ректор на БДУ „Проф. д-р Асен Златаров” проф. Севдалина Турманова, директорът на Дирекция „Образование и младежки политики” в Община Бургас Катя Мишева, преподаватели, учители, ученици и студенти.

Младежите тук ще открият отговори на въпросите, които винаги си задават в тази част от живота си след средното образование. Това е ключов момент за всеки човек. Община Бургас застава зад мисията да разреши демографските проблеми. Това е процес, който продължава години, но ние последователно работим в тази насока от повече от 10 години и това събитие е част от тази инициатива”, каза зам.-кметът Диана Саватева на откриването. Тя поздрави всички присъстващи от името на кмета Димитър Николов и пожела все повече млади хора да избират Бургас за място, където да продължат образованието си и да останат да живеят тук.

В събитието участват общо 16 университета от България и над 20 училища от община Бургас.

Бургас продължава да се утвърждава като важен образователен център в Югоизточна България с разширяване на възможностите и разкриване на редица нови специалности във филиалите на водещи висши учебни заведения в града. Част от тях вече приемат студенти през учебната 2025/2026 година, а други ще стартират през предстоящата 2026/2027 академична година. Новите програми са насочени към актуалните потребности на пазара на труда, предлагайки на младите хора повече възможности да получат качествено висше образование, без да напускат града.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Като златен спонсор на изложението се включва Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски", който също представя своите специалности, възможности за обучение и перспективи за реализация в инженерните и техническите професии. От академичната 2026/2027 година Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ ще открие свой филиал в Бургас. В него ще се обучават студенти по специалностите „Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии“ и „Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ“, а през следващата година се предвижда и откриването на специалност „Подземно строителство“.

Сред новостите в Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ през настоящата учебна 2025/2026 година са бакалавърските специалности „Педагогика на обучението по музика и хореография“, „Педагогика на обучението по български език и литература и английски език“ и „Медицинска и козметична химия“. Към Медицинския колеж е открита и специалността „Рентгенов лаборант“ с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“. За академичната 2026/2027 година университетът планира да разкрие нови бакалавърски програми – „Фармацевтични биотехнологии“, „Педагогика на обучението по човекът и природата и биология и здравно образование“ и „Педагогика на обучението по математика и информационни технологии“. В Медицинския колеж ще бъде открита и специалността „Медицински лаборант“ (професионален бакалавър).

Бургаският свободен университет също представя обновена и силно ориентирана към пазара на труда академична програма. Новите специалности са „Маркетинг и дигитални комуникации“ и „Управление на бизнеса и международна икономика“.

Филиалът на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в Бургас също разширява академичното си портфолио. От учебната 2025/2026 година студентите могат да се обучават в новите специалности „Методика на чуждоезиковото обучение – японски език“ и „Методика на чуждоезиковото обучение – китайски език“. За 2026/2027 година е планирано откриването и на специалност „Методика на чуждоезиковото обучение – корейски език“. В момента филиалът е в процедура по акредитация на няколко нови магистърски програми – „Регионално развитие и управление“, „Развитие и управление на селските райони“ и „Мултилингвизъм и мултикултурализъм в Черноморския регион“.

Към тях се присъединява и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, който освен специалността „Актьорство за драматичен театър“ подготвя за 2026/2027 година бакалавърските програми „Танц и пърформанс“ и „Анимация и филмов дизайн“.

Изложението се реализира със съдействието на Община Бургас, Центъра за подкрепа на личностното развитие, Центъра за кариерно развитие, Central Park Burgas. Инициативата е насочена към професионалното ориентиране на младите хора и към насърчаването на висшето образование в България.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов Отговорен редактор
община Бургас
Още от Бургас
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес