Приеха новите правила за кандидатстване в детска градина, готвят райониране като при училищата

Допълнителната точка от ясла при кандидатстването за първа група в детските градини ще отпадне, реши Столичният общински съвет. Той обаче отложи влизането в сила на новото правило за 2028 г.

Това стана ясно по време на брифинг на заместник-кметът по "Образование, спорт и младежки дейности" Десислава Желязкова.

Отпадането на точката за ясла

Според нея точката в момента се използва масово не за прием в първа група в детска градина, а за прием в конкретна детска градина, което води до неравнопоставеност между кандидатстващите.

Тя подчерта, че проблемът с недостига на места е основно при децата в яслена възраст, докато в детските градини недостигът е значително по-малък.

"Стандартно децата кандидатстват с 15 точки и една точка повече е съществена. Има детски градини, в които деца с 16 точки стигат до жребий. Проблемът с недостига на места е основно при децата в яслена възраст, докато в детските градини недостигът е значително по-малък и се наблюдава основно в отделни предпочитани детски градини", каза още Желязкова.

Промените за адреса и бъдещо райониране

Друга промяна в наредбата е изравняването на тежестта на постоянния и настоящия адрес при кандидатстване.

Досега постоянният адрес носеше повече точки, но вече и той, и настоящият адрес на един от родителите на територията на Столичната община, който съвпада с постоянния или настоящия адрес на детето и не е променян към датата на класиране, ще имат еднаква тежест.

Точкуването ще е в зависимост от това от кога родителят е регистриран в рамките на общината.

Идеята е да не се дискриминират живеещите под наем, които не могат да се регистрират по постоянен адрес заради нежелание на собствениците на жилището, предаде Mediapool.

Ако адресът не е променян за последните над 3 години, вече ще се получават 8 точки, 5 са точките за уседналост в последните от 1 до 3 години и 3 точки за уседналост в последната 1 година. Досега този критерий носеше доста по-малко точки и съответно имаше по-малка тежест при класирането.

Помислено е за решаване на проблема с борбата за най-близките градини. Живеещите в съответната община ще имат допълнителна точка, за да се направи опит да им се гарантира достъп до най-близкото детско заведение.

В следващите години общината има намерение да въведе и райониране за детските градини и яслите, подобно на кандидатстването за 1 клас, за да може децата да се класират в най-близките заведения. Сега за район за кандидатстване се приема целият административен район, в който е адреса на родителите - например целият район "Младост" или "Люлин".

Новост е и решението документите, с които се доказва трудовият статус на родителите, вече да се проверяват служебно.

Промените засягат и отписването. За яслите и детските градини се въвежда условие, според което при отсъствие на детето в продължение на 30 последователни дни, без писмено заявление от родителя до директора, то може да бъде отписано. 15-дневно отсъствие в учебно време пък позволява отписването на деца от подготвителните групи на общинските детски градини и училища.