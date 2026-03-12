Евромилиони по български: Управляващ солидни програми пробута "бившата" си фирма в УНСС?

За сериозни данни, че изпълняващият длъжността изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) към Министерството на образованието и науката (МОН) Владимир Йорданов смесва частните си интереси с управлението на европейски милиони по програмите на "Еразъм+" разказват източници на Actualno.com.

Оказва се, че титулярът на поста Николай Спасов, който управлява най-голямата европейска програма в сферата на образованието, младежта и спорта, в момента е в болничен. Според информацията на Actualno.com сега Йорданов е временен и.ф. директор на ЦРЧР, но по време на заемането на длъжността си успява да се представя и в друга своя роля - представляващ "ВАЛДИОН" ЕООД, която осъществява дейност под търговското наименование "UniDorm" - частно студентско общежитие.

Още: Студент по криптовалути? Вече е възможно и в България

Предисторията

ЦРЧР е една от най-добре финансово обезпечените държавни структури и е отговорна за управлението на програмите "Еразъм+" и "Европейски корпус за солидарност", с които се финансират провеждането на младежки политики в страната в размери на десетки милиони лева годишно. ЦРЧР също така управлява европейски образователни програми и инициативи у нас.

В сигнала си източниците ни съобщават, че Йорданов е сключил меморандум с Университета за национално и световно стопанство (УНСС), който също е солиден бенефициер по програмите на ЦРЧР, от името на частна фирма, посочен като неин представляващ. В статия, публикувана в сайта на университета на 27 февруари 2026 г., е уточнено, че ректорът проф. д-р Димитър Димитров и Владимир Йорданов са договорили 10% отстъпка за студентите на УНСС от цената на ползване на частното общежитие на Йорданов.

Студентски общежития на цени на квартири

Проверка на Actualno.com показа, че въпросните частни общежития са с любопитни цени спрямо пазара на имоти и наеми на квартири в София - 750 евро за "апартамент за двойка". Срещу тази цена пък неправилно е изписана и възможността за наемане срещу 1450 лв. - при правилно превалутиране сумата е 1466,87 лв. Има възможност и за наемане на самостоятелно легло от споделен апартамент на цени от по 690 лв. на месец.

Още: След скандалите за милиони в ЦРЧР: Напрежение между министерства и бойкот на МОН във важна среща с младежкия сектор

При опита ни да открием кои са членове на екипа на "UniDorm" откриваме неразработена страница в сайта - липсващи логота, полета за контакт и имейл, както и снимки или имена.

Още: След материал на Actualno.com за европари за образование: Главчев нареди проверка

Коя е фирмата?

По данни на източниците на Actualno.com се оказва, че Владимир Йорданов всъщност е прехвърлил дяловете си от "ВАЛДИОН" ЕООД на Михаела Йорданова, тъй като позицията която заема, е абсолютно несъвместима по закон с всякакво участие във фирми и търговска дейност. Данните са публично видими и в Търговския регистър.

Още: "Какво става в ЦРЧР?": Младежкият сектор с призив към властта след разследване на Actualno за евромилиони за образование (СНИМКИ)

Йорданов сключва меморандума с УНСС - следва да бъде поставен въпросът дали на практика така извършва търговска дейност, предоставяйки въпросната отстъпка за студенти на УНСС в частното си общежитие? И дали го прави, докато изпълнява функциите на управляващ евромилиони у нас?

Ролята на УНСС

Връзката между ЦРЧР и Университета обаче също не е случайна. На 4 декември 2025 г. във висшето учебно заведение се провежда "тематичен мониторинг и среща за управление на проекти", организирани именно от Центъра за развитие на човешките ресурси, в партньорство с програма "Еразъм+" и Европейския корпус за солидарност. По време на този форум Йорданов вече е представен като зам.-директор на агенцията, четем в статия в сайта на УНСС.

"Днешният форум е част от работата, която националните агенции в Европа извършват, за да следят развитието на проектите по програма "Еразъм+". Чрез тематичния мониторинг ние не само определяме напредъка, но и анализираме резултатите и подпомагаме подобряването на качеството, като идентифицираме най-добрите практики", е цитиран Йорданов с ролята си в агенцията.

От своя страна ректорът на УНСС проф. Димитров използва случая да отбележи, че от създаването на програмите по "Еразъм+" досега 15 милиона души са участвали в мобилности и ръководството изказва благодарности на ЦРЧР за подкрепата.

Тези данни пораждат много въпроси към министерствата на образованието и на младежта и спорта по отношение на интегритета и съвместяването на дейности от ръководството на ЦРЧР.