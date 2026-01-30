250 млн. долара са потънали - Тръмп не е дал на Украйна пари за енергийни нужди, обещани от Байдън

Енергийната помощ за Украйна на обща стойност около 250 милиона долара, отпусната от бившия президент на САЩ Джо Байдън, все още не е изплатена поради решението на администрацията на Доналд Тръмп да закрие Американската агенция за международно развитие (USAID), съобщава Reuters, позовавайки се на източници. Информацията гласи, че средствата, отпуснати за внос на втечнен природен газ и за възстановяване на енергийни съоръжения, повредени от масирани руски атаки, са останали „в неизвестност“.

USAID, под ръководството на предишния президент на САЩ, информира Конгреса за намерението си да отпусне поне част от тези средства. Но решението на администрацията на Тръмп да закрие агенцията остави финансирането в състояние на суспендиране.

Още: Парадокс по руски: Няма да атакуваме Киев една седмица, но тя изтича след два дни

Бюрократична бъркотия

В администрацията са възникнали спорове относно това коя агенция трябва да отговаря за изплащането на помощта. Някои служители смятат, че това трябва да направи Държавният департамент на САЩ, тъй като на него са възложени част от функциите на USAID. Други казват, че средствата трябва да бъдат изплатени от Корпорацията за финансиране на развитието.

Reuters подчертава, че това забавяне на помощта не е свързано с никакъв натиск върху Киев, а е резултат от бюрократична бъркотия в Съединените щати.

Снимка: Getty Images

Още: Зеленски с нови критики към Европа: Защо ракетите идват ден след като Русия вече ни е потопила в мрак?

Разочарованието и опасенията на Киев

Неизплащането на тези средства предизвиква разочарование сред съюзниците на Украйна на фона на масирани руски удари по енергийни съоръжения по време на големите студове.

Украински служител казва пред агенцията, че Киев е наясно със забавянето, но се опасява да повдигне въпроса публично, като се има предвид рискът от дипломатическо напрежение.

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха наскоро заяви, че страната вече е получила енергийна помощ от 17 държави. Предоставени са генератори, мобилни котелни, промишлени котли и устройства за непрекъснато електрозахранване, за да се гарантира функционирането на критичната и социалната инфраструктура. Някои държави са се фокусирали върху финансовата подкрепа за енергийния сектор на Украйна.

Още: Ракетите на Путин няма да сломят украинците през зимата: Германия докара топлина и светлина (ВИДЕО)