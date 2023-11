44 убити от руски ракетен обстрел: Украйна хвана и осъди предател за деянието (ВИДЕО)

Още: Русия порази Харков (СНИМКИ и ВИДЕО)

Според обвинението, на база събраните доказателство от следствието, 38-годишният Денис Паникаров е сътрудничил на руските специални служби, като им е предавал информация за ВСУ (Въоръжените сили на Украйна) и инфраструктурата на Харковска област. В резултат на действията му на 1 март 2022 г. загинаха 44 души - тогава руснаците обстреляха цели във втория по големина град в Украйна.

Паникаров не призна вината си до последно. Той очаква размяна с украински военнопленници, които Русия държи и иска да отиде при роднини и приятели в Руската федерация. Според него, в Украйна "няма справедливост", пише украинската медия.

