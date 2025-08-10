Радев: Правителството на Пеевски се готви да продава държавни имоти, стягат най-големия грабеж

Президентът Румен Радев отправи с остри критики към правителството за готвената разпродажба на държавни имоти. Държавният глава е във Варна по повод тържествения ритуал по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от Випуск 2025 на Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров".

От казаното от Радев стана ясно, че той е наложил вето върху промените в Закона за държавната собственост. Промените минаха в едно от последните заседания на парламента преди лятната му ваканция - Още: Управляващите сътвориха скандал със законови промени за държавните имоти и екооценките

"Най-напред искам да пожелая попътен вятър на випусниците на ВВМУ, да служат доблестно във флота, да отстояват нашия морски суверенитет и винаги да се завръщат на родния бряг", заяви Радев.

"Междувременно правителството на Пеевски и Борисов се готви да разпродава държавни имоти, някои тук по Черноморието, други по държавната граница. Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам. Това са 4400 държави имота. Не случайно прокараха промените в закона в навечерието на отпуските. Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата. Така една грешка води до друга грешка. От тях ще се облажи клиентелата на новата сглобка, а ще обеднеят всички българи и ще пострада и природата. Затова наложих вето и очаквам депутатите да го осмислят", подчерта Радев.

ОЩЕ: Боян Юруков: Правителството излъга, че спира да продава държавни имоти - часове по-късно има нови търгове (КАРТА)

Какви промени направиха депутатите за държавните имоти?

Народните представители поставиха на бързата писта продажба на около 4400 държавни имота с отпаднала необходимост. Този план беше обявен преди месеци, като премиерът Росен Желязков посочи, че продажбата на тези неизползваеми активи ще е с цел реинвестиране на парите в социална инфраструктура: Продажба на хиляди имоти с "отпаднала необходимост": Държавата нямаше да бърза, но вървят търгове.

Това обаче трябва да се случва по доста спорен начин - с бързи търгове, като излязоха данни, че те започнаха светкавично. Дори даден обект да е в забранителния списък за приватизация, той може да бъде раздържавен без одобрение на Народното събрание.

За да стане ясно какви са мащабите, "Продължаваме промяната" (ПП) започна да публикува поименно какви имоти влизат в списъка. ПП публикуват имоти област по област, като дотук има за 3 области. Някои примери според ПП:

Обект №1489 - централна градска част, гр. Варна. Административна сграда с ключово значение за държавната дейност в града. Площ: 4 580 кв.м.

Обект №1456 - к.к. „Златни пясъци“, гр. Варна. Поземлен имот в курортна зона, един от най-ценните туристически райони на България, директно на морето. Площ: 8 320 кв.м.

Обект №3410 - гр. Гоце Делчев. УПИ V, ведно с административна сграда (сутерен + два етажа) и полумасивен навес – старата поща – 825 387 кв.м. Административна сграда, нужна за местно управление - обявена за продажба.

Обект №4342 - гр. Петрич. Урбанизирана територия с административна сграда – 255 212 кв.м. Продажба на административна инфраструктура в ключов граничен град - обявен за продажба.