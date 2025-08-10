И рафинерията в Саратов пламна след атака с дронове (ВИДЕО)

Поредна успешна атака с дронове срещу предприятие от руския енергиен промишлен комплекс беше осъществена от Украйна. Атаката стана факт в малките часове на изминалата нощ. Потвърждение за украинския успех, макар и задочно, има и от руска страна.

Ukrainian drones have struck several different areas of the facility, setting it on fire. Large plumes of smoke are visible from far away. https://t.co/pK08kmhZOl pic.twitter.com/apl3hdWoay — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 10, 2025

Става въпрос за руската рафинерия, базирана в Саратовска област. Видеокадри от мястото на събитието показват огромен пожар - Украинските санкции срещу руския петрол: Гори поредна руска рафинерия след удар с дронове (ВИДЕО)

Губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин потвърждава в официалния си канал в Телеграм, че имало щети "в едно от промишлените предприятия". Освен това той твърди, че дрон е уцелил къща и има загинал човек.

Вчера цял ден, през няколко часа руското военно министерство съобщаваше за свалени дронове над руска територия. За последно засега има информация за 26 свалени дрона за само 2 часа, между 18:00 часа и 20:00 часа на 9 август. В тази сводка обаче не е посочено да е атакувана Саратовска област.

