И рафинерията в Саратов пламна след атака с дронове (ВИДЕО)

10 август 2025, 07:41 часа 314 прочитания 0 коментара
Поредна успешна атака с дронове срещу предприятие от руския енергиен промишлен комплекс беше осъществена от Украйна. Атаката стана факт в малките часове на изминалата нощ. Потвърждение за украинския успех, макар и задочно, има и от руска страна.

Става въпрос за руската рафинерия, базирана в Саратовска област. Видеокадри от мястото на събитието показват огромен пожар - Украинските санкции срещу руския петрол: Гори поредна руска рафинерия след удар с дронове (ВИДЕО)

Губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин потвърждава в официалния си канал в Телеграм, че имало щети "в едно от промишлените предприятия". Освен това той твърди, че дрон е уцелил къща и има загинал човек.

Вчера цял ден, през няколко часа руското военно министерство съобщаваше за свалени дронове над руска територия. За последно засега има информация за 26 свалени дрона за само 2 часа, между 18:00 часа и 20:00 часа на 9 август. В тази сводка обаче не е посочено да е атакувана Саратовска област.

Още: Бум: Дрон взриви посветен на Китай терминал в руската зона, където се правят дроновете "Шахед" (ВИДЕА)

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
петролна рафинерия Саратов война Украйна руска рафинерия атака с дронове Саратовски нефтопреработвателен завод
