Путин плаче зад завесата: Катастрофален политически удар за Русия

Гигантско, катастрофално поражение за Руската федерация. Така нарече известният руски политически анализатор и бивш депутат от Държавната дума Александър Невзоров вчерашната среща в Белия дом между лидерите на Армения и Азербайджан - тях американският президент Доналд Тръмп събра нарочно, за да подпишат края на дългогодишния си конфликт именно в Овалния кабинет.

На тази паметна среща "Русия беше тържествено лишена от "родителски права" и от възможността да влияе на това огромно парче от Южен Кавказ, което винаги се е смятало за собственост на Москва", пише Невзоров в телеграм канала си.

По думите ми с този си блетящ ход Тръмп "осинови както Армения, така и Азербайджан. Осинови ги и почти ги бракосъчета, задължавайки ги да живеят в "любов и хармония", продължава известният общественик.

Сега Азербайджан вече има двама бащи, продължава той - Тръмп и Ердоган, макар на турчина да му се искаше да остане единственият.

Така Русия загуби влиянието си. Защото през целия 40-годишен конфликт между Азербайджан и Армения Москва играеше ролята на посредник, за да разшири влиянието си в стратегическия регион на Южен Кавказ.

Затова неслучайно Невзоров заключава, че "на тази зрелищна картина липсваше само Путин, плачещ зад завесата".

Припомняме, че на тази среща между Илхам Алиев, Никол Пашинян и Доналд Тръмп бе договорено САЩ да инвестират в развитието на инфраструктурата и икономиката на двете страни. А участъкът от коридора Зангезур, преминаващ транзитно през Армения, се прехвърля на американска компания за 99 години. САЩ получават изключителни права, като ще могат да участват в изграждането на жп трасе, тръбопроводи за нефт и газ и фиброоптични кабели. Нещо повече - този коридор ще бъде кръстен на Тръмп. Коридорът ще свърже Азербайджан и автономния ексклав Нахичеван, които са отделени от 32-километрова ивица арменска територия - досега този въпрос оставаше непреодолим в предишните преговори.

"Не съм искал това, но за мен е голяма чест, че той ще носи моето име", каза Тръмп.

