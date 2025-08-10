Батерията на инвалидната количка е проблем: Ryanair с позиция за скандала със сваленото семейство с дете

Авиокомпания "Райънеър" (Ryanair) изпрати позиция във връзка случая на българско семейство с трудноподвижно дете на 9 години, свалено от борда на самолет заради батерията на инвалидната му количка.

"Тези пътници са резервирали да пътуват с този полет от София до Милано Бергамо (8 август) с инвалидна количка, захранвана с батерии с гел. От съображения за безопасност, такива батерии на инвалидните колички трябва да бъдат изолирани, за да бъде инвалидната количка приета за пътуване със самолет. Тъй като наземните служители на летище София – които са били отговорни за товаренето на инвалидната количка в самолета – не са могли да определят дали батерията е била изолирана, те не са могли да натоварят инвалидната количка в самолета. Когато са били уведомени, че наземните служители на летище София не могат да натоварят инвалидната количка, пътниците са започнали да нарушават реда на борда на самолета и са били отстранени от местната полиция", се казва в позицията на авиокомпанията.

За скандалът първи съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. На 8 август той каза, че е възложил проверка на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация".

"Изпратихме количката на друга компания, Lufthansa, откъдето изпратиха становище, че тя е абсолютно нормална и може да лети в самолет без проблем. Проверихме и страницата на Ryanair, където се оказа, че тя също е допустима", каза министърът.

По думите му не може да се откаже достъп, освен ако физически тази количка не може да влезе в самолета. "Задължение на пилота е да обезопаси тази количка. Дал съм една седмица да приключи проверката, но е възможно малко да закъснее. Ирландските власти и оператора имат право да ми отговорят в 5-дневен срок и на нас ни е необходимо повече време да обработим информацията", каза той.

"Не съм се чул със семейството, успяхме да изпратим екип на аерогарата, който да прегледа количката. Докладваха ми, че тя отговаря на изискванията на Ryanair", обясни още министърът.

"Същата тази компания накара българска гражданка да не лети, защото багажът й стърчеше с няколко см. Това видео обиколи всички чуждестранни медии. Имиджът на България беше разрушен от една авиокомпания, която използва тези правила, за да безчинства и да събира пари. Това нещо няма да бъде допуснато на българска територия. Няма да допусна Ryanair да безчинства. Ще ги накараме да се отнасят към българските граждани като хора от първа ръка, а не втора", категоричен бе Караджов.

