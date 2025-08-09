Най-новият влекач на руския флот внезапно потъна (СНИМКИ, ВИДЕО)

В събота, 9 август, най-новият влекач на руския флот, "Капитан Ушаков", потъна на пристанището в Санкт Петербург. Вечерта на 8 август корабът се наклонил на десния си борд докато стоял на кея на Балтийската корабостроителница и започнал да се пълни с вода. Цяла нощ се опитвали да го спасят, но безуспешно.

Руски информационни канали пишат, че влекачът е бил спуснат на вода през 2022 г. като е бил построен в Ярославската корабостроителница, но сега го доизграждали в Балтийската корабостроителница.

Корабът, дълъг почти 70 метра, широк 15 метра и с водоизместимост 3,2 хиляди тона, е построен по новия проект 23470.

Такива плавателни съдове са предназначени да изпълняват задачи както в открити води, така и в лед: пилотиране на кораби в пристанищни води и акостиране, ескортни операции в морето, гасене на пожари.

Руският Следствен комитет съобщи, че е наводнено спомагателното машинно отделение. Следователите провеждат разследване за нарушаване на правилата за безопасност по време на строителни работи.