Знакова смяна в ръководството на руската армия. Тактиката на руснаците при Покровск - от "А" до "Я"

За нова значима промяна в руското военно ръководство съобщават редица от т.нар. Z-канали в Телеграм. Става въпрос за мрежа от руски военнопропагандни канали, които се определят като "военни блогъри". Накратко - те коментират поредната смяна на главнокомандващ на една от големите руски групировки в Украйна.

В случая става въпрос за генерал Александър Лапин, който пое командването на руските сили в Курска област - т. нар. групировка "Север". Тази група в момента "зацикли" в пограничния район на Курска област и украинската област Суми. В годините, откакто започна пълномащабната война в Украйна, Лапин се превърна буквално в посмешище, след като през есента на 2022 година украинската армия го разгроми при светкавичната си контраофанзива в Харковска и Луганска област, с която си върнаха градовете Изюм, Купянск и Лиман. Тогава дори чеченският лидер Рамзан Кадиров открито нападна Лапин - Още: Кадиров: За позора при Лиман бих разжалвал командващия Централния военен окръг

Според Z-каналите, Лапин вече не е начело на групата "Север". На негово място е сложен генерал Евгений Никифоров, който беше начело на Западното военно окръжие на Руската федерация до февруари, 2024 година. Той е бил и началник на Генералния щаб на Сухопътните войски на руската армия.

"Никифоров беше изпратен в Курска област в началото на август миналата година, когато Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нахлуха в нея, за да възстанови реда. Преди това това направление беше в правомощията на генерал-полковник Лапин. Всъщност беше установено двувластие, което продължи до вчера. С указ генерал-полковник Александър Лапин беше уволнен", пише Z-блогърката Анастасия Кашеварова.

"Военкор Котенок" също твърди, че Лапин е освободен. Alex Parker Returns е по-категоричен - Лапин бил уволнен от руската армия: "Лапин отново беше уволнен и този път от редиците на руските въоръжени сили. Преди това той беше отстранен от командването на групировката "Север", но след това се върна. Съдейки по все още непревзетия Волчанск (бел. ред. - град Вовчанск, който се намира на 6-7 километра от границата с Русия, Белгородска област и който беше нападнат още на 6 май, 2024 година, но до момента руснаците не са успели да направят нищо повече от това да установят контрол в северната му част), решението беше правилно".

Според "Операция Z: Военни кореспонденти на руската пролет", генерал-полковник Лапин е написал доклад да бъде освободен по собствено желание - заради влошено здраве.

Лапин ръководи войските на Централния военен окръг от 2017 г. От началото на пълномащабната война той многократно е ставал фигура в шумни скандали. През 2022 г. той награждава пред камера сина си, танкист, който ръководеше неуспешното настъпление на Суми и Чернигов. През октомври 2022 г. Лапин опира пистолет в главата на мобилизиран мъж. Така генералът се опитва "да го убеди" да се върне на фронтовата линия.

Войната в Украйна

Ситуацията в Покровското направление е най-трудна на източния фронт през последната година, с изключение на няколко седмици през пролетта. Това направление е ключово за противника, включително и в настоящата лятна кампания на Руската федерация, заяви говорителят на украинското командване "Днепър" Виктор Трехубов.

"Но към момента там вероятно е дори по-трудно, отколкото е било във всеки предишен период, защото руснаците хвърлят огромно количество хора. Те всъщност се опитват да атакуват от две посоки, да отрежат града от две посоки едновременно - от югозапад и от североизток. На югозапад получиха добър урок. На североизток се опитват на цената на големи загуби, просто за да окупират няколко населени места (бел. ред. - ключово е село Родинско) и да усложнят логистиката на украинските войски", подчерта той в ефира на телемаратона в Украйна.

По думите на Трехубов, мащабът на военните действия като хвърлени хора и техника особено от руска страна са като във Втората световна война.

Трехубов описа и каква е тактиката на руснаците - тъй като има големи зони, покрити от FPV дронове, те се опитват буквално да преминат през тях с пълзене. В някои случаи става въпрос за десетки километри. "По този начин те се опитват да реализират численото си предимство. Да, хиляди ще загинат, но някои ще се закрепят някъде зад първата линия на украинските позиции, ще започнат операции, ще започнат да се опитват да атакуват операторите ни на дронове. Резервите, които вече са малко, ще се придвижат към тях. Ще има престрелка, опити да бъдат изхвърлени оттам. Така атакуват", Трехубов.

