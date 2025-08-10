Войната в Украйна:

Бедственото положение в Сунгурларе и околните села остава в сила

10 август 2025, 08:46 часа 529 прочитания 0 коментара
Бедственото положение в Сунгурларе и околните села остава в сила

Остава в сила обявеното бедствено положение в Сунгурларе. В събота то беше обявено със заповед на кмета на община Сунгурларе, както и в селата Бероново, Скала, Славянци и за селищното образувание Балабанчево.

„В момента ситуацията е малко по-спокойна от вчерашния ден. Цяла нощ работихме и успяхме да загасим две огнища и фронт, който е в посока село Бероново и беше притеснително за нас”, каза ст. комисар Николай Николаев, директор на пожарната в Бургас. Той добави, че все още има огнища, които са опасни и, че работата ще продължи и в неделя – както по земя с пожарна техника, така и по въздух.

„Очакваме още два самолета, които са от Швеция. Направена е организация. Имаме и обещан хеликоптер от Ново село, който да се включи в подкрепа за гасенето на пожарите”, заяви ст. комисар Николов.

Кметът на община Сунгурларе подчерта, че към момента няма материални щети. „Не са засегнати жилищни сгради и постройки. Евакуираните хора пренощуваха в Дневния център за възрастни хора в Сунгурларе”, каза инж. Димитър Гавазов, предава Нова ТВ. 

Припомняме, че в събота 40 души от Дома за възрастни хора в село Славянци бяха евакуирани. „Имаме готовност да върнем евакуираните в дома, ако бъдем убедени, че няма опасност за тях”, заяви инж. Димитър Гавазов, кмет на община Сунгурларе.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Американци с хеликоптер дойдоха да гасят пожар в България 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
Пожар бедствено положение Сунгурларе
Още от Бургас
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес