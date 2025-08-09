Зеленски обяви какво е говорено с Европа преди срещата Тръмп - Путин (ВИДЕО)

"Желанията на Русия да властва над украинските територии ще останат само желания, докато украинците застават рамо до рамо, помагат на армията и помагат на държавата". Това подчерта украинският президент Володимир Зеленски в традиционното си вечерно видеообръщение.

Още: Пълна каша: Уиткоф погрешно е разбрал Путин за примирието и е оплескал всичко

Зеленски заяви, че цял ден Украйна води активна дипломация с всички големи свои съюзници в Европа. Русия започна войната от Русия зависи да я приключи, каза той. И отново повтори украинската и европейска гледна точка - първо примирие, със спиране на огъня, и после мирни преговори, със сигурни гаранции, че случилото се на 24 февруари, 2022 година няма да се повтори. Всичко това е било чуто и от американския вицепрезидент Джей Ди Ванс. "Единственият против е Путин - неговата карта са убийствата", заяви Зеленски, според когото руският диктатор се страхува от нови санкции и прави всичко възможно, за да забави въвеждането им. "Той иска пауза във войната, за да узакони окупацията си", каза държавният глава на Украйна - Още: Уж като "отстъпка": Путин предложил идея, която ще сбъдне негова 11-годишна мечта в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

"На него (Путин) му беше позволено да завземе Крим и това доведе до окупацията на Донецка и Луганска област. Той не получи превантивно наказание, когато събра контингент на нашите граници. Това доведе до пълномащабна война и окупация на други части на Украйна. Сега Путин иска да му бъде простено за завземането на южната част на нашия Херсон, Запорожие, цялата територия на Луганска област, Донбас, Крим. Няма да позволим този втори опит за разделяне на Украйна от Русия. Познавайки Русия - където има втори, има и трети опит", подчерта украинският президент.

Зеленски беше категоричен: "Необходим е мир, а не примирие - сега, не след месеци". Той каза, че американският президент Доналд Тръмп е на същата позиция и че Тръмп има всички необходими лостове, за да спре войната в Украйна.

Още: Украйна предава свои земи на Русия за мир? Зеленски отговори (ВИДЕО)