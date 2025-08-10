Учен твърди, че е разрешил феномена на Бермудския триъгълник

Ето какво ще научите, когато прочетете тази история:

Австралийски учен казва, че вероятностите са водещата причина за изчезванията в Бермудския триъгълник. И той не е единственият.

Добавете към това съмнителното време и съмнителното пилотиране на самолети и лодки и Карл Крушелницки вярва, че няма причина да се вярва във феномена на Бермудския триъгълник.

Докато конспирацията за Бермудския триъгълник съществува от десетилетия, Националната океанска и атмосферна администрация (NOAA) и Lloyd's of London отдавна защитават същите идеи.

iStock

Изберете един от над 50-те кораба или 20-те самолета, които са изчезнали в Бермудския триъгълник през последния век. Всеки един има история без край, което води до поредица от конспиративни теории за изчезванията в района, грубо обозначен като Флорида, Бермудските острови и Големите Антили.

Австралийският учен Карл Крушелницки не е съгласен със свръхестествената репутация на Бермудския триъгълник. Нито пък Национална администрация за океаните и атмосферата (NOAA) на Съединените щати. И първият, и другите от години твърдят, че около Бермудския триъгълник всъщност няма мистерия. С други думи, загубата и изчезването на кораби и самолети е просто вероятностен факт, пише Popular Mechanics.

Твърдението, че учени от Япония, Германия и САЩ са открили огромни залежи от метанов лед в Бермудския триъгълник, е частично точно, но е важно да се уточни. Въпреки че е известно, че метанов лед (известен също като метанов клатрат) съществува на океанското дъно, включително в районите близо до Бермудския триъгълник, няма конкретно, скорошно откритие, приписвано на тези три държави на това конкретно място.

„Няма доказателства, че мистериозните изчезвания се случват с по-голяма честота в Бермудския триъгълник, отколкото във всеки друг голям посещаван район на океана“, пише NOAA през 2010 г.

Някои геолози от Япония, Германия и САЩ са открили огромни залежи от „метанов лед“ в района на Бермудския триъгълник, което може да е причина за изчезването на кораби. Но това твърдение е частично вярно. Въпреки че е известно, че „метанов лед“ (известен също като метанов клатрат) съществува на океанското дъно, включително в района на Бермудския триъгълник, няма конкретно, скорошно откритие, приписвано на това конкретно място. Wusel007 / CC BY-SA 3.0

И от 2017 г. насам Крушелницки казва същото. Пред The Independent той казва, че огромният обем на трафика – в труден за навигация район, ни повече, ни по-малко – показва, че „броят [на кораби и самолети], които изчезват в Бермудския триъгълник, е същият като навсякъде по света в процентно отношение“. Той допълва, че както Lloyd's of London, така и бреговата охрана на САЩ подкрепят тази идея. Всъщност, както отбелязва The Independent, Lloyd's of London има същата теория още от 70-те години на миналия век.

NOAA допълва, че екологичните съображения могат да обяснят повечето от изчезванията в Бермудския триъгълник, като подчертава склонността на Гълфстрийм към резки промени във времето, броя на островите в Карибско море, предлагащи сложно навигационно приключение, и доказателства, които предполагат, че Бермудският триъгълник може да накара магнитния компас да сочи към географския север вместо към магнитния север, което води до объркване при ориентирането.

„Военноморските сили на САЩ и бреговата охрана на САЩ твърдят, че няма свръхестествени обяснения за бедствия в морето“, коментира NOAA. „Техният опит показва, че комбинираните сили на природата и човешката погрешност надминават дори най-невероятната научна фантастика.“

Крушелницки редовно е привличал общественото внимание, като е изразявал точно тези мисли за Бермудския триъгълник, първо през 2017 г., а след това отново през 2022 г. и през 2023 г. През цялото време той се придържа към една и съща идея: по думите му, числата не лъжат.

Дори с някои нашумели изчезвания – като например Полет 19, група от пет торпедни бомбардировача TBM Avenger на ВМС на САЩ, изгубени през 1945 г. – които прокарват теорията в популярната култура, Крушелницки посочва, че всеки случай съдържа известна степен на лошо време или вероятна човешка грешка (или и двете, както в случая с Полет 19) като истински виновник.

Но културата се придържа към конспиративните теории за Бермудския триъгълник. Концепциите за морски чудовища, извънземни и дори цялата Атлантида, падаща на океанското дъно – това са теми за книги, телевизия и филми. Със сигурност звучи по-вълнуващо от лошото време и математическите вероятности, дори ако „скучната“ история е по-вярна.