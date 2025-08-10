Войната в Украйна:

Учен твърди, че е разрешил феномена на Бермудския триъгълник

10 август 2025, 08:00 часа 390 прочитания 0 коментара
Учен твърди, че е разрешил феномена на Бермудския триъгълник

Ето какво ще научите, когато прочетете тази история:

  • Австралийски учен казва, че вероятностите са водещата причина за изчезванията в Бермудския триъгълник. И той не е единственият.
  • Добавете към това съмнителното време и съмнителното пилотиране на самолети и лодки и Карл Крушелницки вярва, че няма причина да се вярва във феномена на Бермудския триъгълник.
  • Докато конспирацията за Бермудския триъгълник съществува от десетилетия, Националната океанска и атмосферна администрация (NOAA) и Lloyd's of London отдавна защитават същите идеи.

ОЩЕ: Тунел на времето: 5-те най-мистериозни случай при Бермудския триъгълник

iStock

Изберете един от над 50-те кораба или 20-те самолета, които са изчезнали в Бермудския триъгълник през последния век. Всеки един има история без край, което води до поредица от конспиративни теории за изчезванията в района, грубо обозначен като Флорида, Бермудските острови и Големите Антили.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Австралийският учен Карл Крушелницки не е съгласен със свръхестествената репутация на Бермудския триъгълник. Нито пък Национална администрация за океаните и атмосферата (NOAA) на Съединените щати. И първият, и другите от години твърдят, че около Бермудския триъгълник всъщност няма мистерия. С други думи, загубата и изчезването на кораби и самолети е просто вероятностен факт, пише Popular Mechanics.

ОЩЕ: В Бермудския триъгълник: Откриха фрагмент от взривената совалка „Чалънджър“ (ВИДЕО)

Твърдението, че учени от Япония, Германия и САЩ са открили огромни залежи от метанов лед в Бермудския триъгълник, е частично точно, но е важно да се уточни. Въпреки че е известно, че метанов лед (известен също като метанов клатрат) съществува на океанското дъно, включително в районите близо до Бермудския триъгълник, няма конкретно, скорошно откритие, приписвано на тези три държави на това конкретно място.

„Няма доказателства, че мистериозните изчезвания се случват с по-голяма честота в Бермудския триъгълник, отколкото във всеки друг голям посещаван район на океана“, пише NOAA през 2010 г.

Някои геолози от Япония, Германия и САЩ са открили огромни залежи от „метанов лед“ в района на Бермудския триъгълник, което може да е причина за изчезването на кораби. Но това твърдение е частично вярно. Въпреки че е известно, че „метанов лед“ (известен също като метанов клатрат) съществува на океанското дъно, включително в района на Бермудския триъгълник, няма конкретно, скорошно откритие, приписвано на това конкретно място. Wusel007 / CC BY-SA 3.0

И от 2017 г. насам Крушелницки казва същото. Пред The Independent той казва, че огромният обем на трафика – в труден за навигация район, ни повече, ни по-малко – показва, че „броят [на кораби и самолети], които изчезват в Бермудския триъгълник, е същият като навсякъде по света в процентно отношение“. Той допълва, че както Lloyd's of London, така и бреговата охрана на САЩ подкрепят тази идея. Всъщност, както отбелязва The Independent, Lloyd's of London има същата теория още от 70-те години на миналия век.

ОЩЕ: Тайнственият Бермудски триъгълник – мит или реалност?

NOAA допълва, че екологичните съображения могат да обяснят повечето от изчезванията в Бермудския триъгълник, като подчертава склонността на Гълфстрийм към резки промени във времето, броя на островите в Карибско море, предлагащи сложно навигационно приключение, и доказателства, които предполагат, че Бермудският триъгълник може да накара магнитния компас да сочи към географския север вместо към магнитния север, което води до объркване при ориентирането.

„Военноморските сили на САЩ и бреговата охрана на САЩ твърдят, че няма свръхестествени обяснения за бедствия в морето“, коментира NOAA. „Техният опит показва, че комбинираните сили на природата и човешката погрешност надминават дори най-невероятната научна фантастика.“

Крушелницки редовно е привличал общественото внимание, като е изразявал точно тези мисли за Бермудския триъгълник, първо през 2017 г., а след това отново през 2022 г. и през 2023 г. През цялото време той се придържа към една и съща идея: по думите му, числата не лъжат.

Дори с някои нашумели изчезвания – като например Полет 19, група от пет торпедни бомбардировача TBM Avenger на ВМС на САЩ, изгубени през 1945 г. – които прокарват теорията в популярната култура, Крушелницки посочва, че всеки случай съдържа известна степен на лошо време или вероятна човешка грешка (или и двете, както в случая с Полет 19) като истински виновник.

Но културата се придържа към конспиративните теории за Бермудския триъгълник. Концепциите за морски чудовища, извънземни и дори цялата Атлантида, падаща на океанското дъно – това са теми за книги, телевизия и филми. Със сигурност звучи по-вълнуващо от лошото време и математическите вероятности, дори ако „скучната“ история е по-вярна.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антония Михайлова
Антония Михайлова Отговорен редактор
Бермудският триъгълник бермудски триъгълник конспиративни теории
Още от Интересно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес