Украйна и Европа с контрапредложение на плана на Путин

Европейските страни и Украйна са излезли със свое кнотрапредложение днес, 9 август, в отговор на исканията на Владимир Путин такива, каквито ги поднесе специалният пратеник на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф след срещата си в Кремъл с руския диктатор. След като стана ясно, че планът на Путин се свежда до едностранно изтегляне на украинските войски от Донецка област в замяна на прекратяване на огъня, Киев и европейските столици са отхвърлили това като неприемливо решение, което е от полза само за Русия. Това съобщиха двама европейски служители, запознати с провелите се в Англия днес разговори пред WSJ.

Както стана ясно, Кремъл е предложил Киев да предаде контрола над контролираната от него част от Донецка област на Русия в замяна на прекратяване на огъня. Европейският план, изработен съвместно с Украйна, отхвърля тази идея.

Още: Пълна каша: Уиткоф погрешно е разбрал Путин за примирието и е оплескал всичко

Великобритания, Германия, Франция и Украйна бързо реагираха на инициативата, която се появи след разговорите на Путин със Стив Виткоф в Москва. Припомняме, че след тези разговори Тръмп отложи въвеждането на вторични санкции срещу Русия и се съгласи на среща на върха с Путин, насрочена за 15 август в Аляска.

Европейското предложение включва изискване за прекратяване на огъня преди да се правят каквито и да било преговори за отстъпка или размяна на територии, при това размяната на територии, според това предложение, може да стане само на взаимна основа. Тоест ако Украйна изтегли силите си от някои региони, тогава Русия трябва да изтегли своите войски от други.

Още: Путин плаче зад завесата: Катастрофален политически удар за Русия

Документът съдържа и клауза за гаранции за сигурност на Украйна, включително относно потенциално членство в НАТО.