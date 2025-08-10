Войната в Украйна:

Български гмуркач се удави в Охридското езеро

10 август 2025, 08:55 часа 703 прочитания 0 коментара
Откриха тяло на мъж, който се е удавил в Охридското езеро вчера, край село Търпейца, съобщиха македонски медии. Мъжът е бил облечен в неопренов костюм за гмуркане. По-рано "Скопие Инфо" съобщи, че 52-годишен българин е изчезнал при гмуркане на дълбочина 89 метра вчера в ранния следобед.

В издирването му са се включили от полицията, Червения кръст и гмуркачи от местния клуб "Амфора", пише БНР.

Органите на реда потвърдиха трагичния инцидент, причините за който още са неизвестни, и уточниха, че тялото на българина е извадено от голяма дълбочина.

Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
