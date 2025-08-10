Войната в Украйна:

Дори в Big Brother: Масови протести в Израел срещу плановете за превземане на Газа

Десетки хиляди хора излязоха по улиците на Тел Авив, за да протестират срещу плановете на правителството да разшири войната в Газа, съобщава ДПА, като цитира израелски медии.

Митингът беше организиран от форум на роднини на заложници, отвлечени от "Хамас" и отведени в ивицата Газа. Семействата се опасяват, че планираните военни операции ще застрашат живота на техните близки.

"Моят Йоси беше убит заради интензивността на боевете. Той беше ударен от ракета на ВВС на мястото, където беше държан", каза пред тълпата Нира Шараби, вдовицата на убития заложник Йоси Шараби, според в. "Аарец".

Протестите стигнаха дотам, че на сцената на израелския Big Brother излязоха демонстранти с надписи на тениските си, с които настояват израелската армия да се махне от Газа:

В Истанбул също се проведе масов протест - в подкрепа на Газа и срещу действията на Израел там:

В същото време полицията в Лондон съобщи, че е арестувала 466 души за участие в протест в подкрепа на забранената група "Действие за Палестина". Членството в нея и подкрепата за нея е провинение, което може да доведе до затвор до 14 години по британските закони за борба с тероризма. Други 8 са били задържани за други провинения, включително нападение срещу полицаи.

Ситуацията в момента

На 8 август кабинетът по сигурността на премиера Бенямин Нетаняху одобри планове за разширяване на военната операция и превземане на град Газа, най-големият градски център в опустошената от войната палестинска територия, вероятно с цел да се установи контрол над цялата крайбрежна зона. Военните смятат, че заложниците се държат в райони извън техния контрол, които може да включват град Газа. Израелските власти оценяват, че 50 заложници остават в плен на "Хамас". За около 20 от тях се смята, че са живи. 

Войната в Газа беше предизвикана от терористичните атаки на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., при които загинаха около 1200 души, а над 250 бяха взети за заложници, припомня БТА. При ответните масирани въздушни удари и наземна офанзива в ивицата Газа от страна на Израел загинаха повече от 61 000 души, според данни на здравните власти, контролирани от "Хамас".

Ивайло Ачев
