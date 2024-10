Безпрецедентно бедствие в Испания: Най-малко 51 станаха жертвите на наводненията (ВИДЕА)

Испанските власти съобщиха в сряда, 30 октомври, за 51 загинали при внезапните наводнения, връхлетели Източна и Южна Испания. Службите за спешна помощ в източния регион на Валенсия са потвърдили броя на жертвите в бедствието, което е стряскащо по мащаб. Възможно е техният брой да се увеличи.

Стихията отнесе голям брой автомобили, превърна улиците в много населени места в реки и прекъсна железопътни линии и магистрали. Въздушният транспорт също е блокиран.

Само при един от инцидентите, например, високоскоростен влак, превозващ близо 300 души, е дерайлирал недалеч от Малага, като за щастие в този случай се е разминало без пострадали. Високоскоростните влакове между Валенсия и Мадрид, както и няколко градски линии са спрени.

Телата на загиналите са били открити в източната провинция Валенсия, която е част от едноименната автономна област, съобщи и националната новинарска агенция ЕФЕ.

Полицията и спасителните служби използват хеликоптери, за да извадят хората от домовете и автомобилите им.

(1/2) ⬇️ 51 Confirmed Dead as Flash Floods Wreak Havoc in South-Eastern Spain



At least 51 dead as flash floods and heavy rain batter south-eastern Spain, with severe disruption across Valencia.



Rescuers using drones to search for missing. #SpainFloods #Valencia pic.twitter.com/EV5yqhRxPt — British Pakistani Index (@PakistaniIndex) October 30, 2024

This is SPAIN, most of you have been here.

Demand #ClimateAction & don’t put up with #FossilFuel company misinformation.

Flash floods in Spain leave at least 51 people dead.https://t.co/UEO9y7iPl3 pic.twitter.com/WqBikKltbM — Dr Jill Belch (@JillBelch) October 30, 2024

Мобилизирани са над 1000 войници от звената за спешно реагиране, които да помагат в опустошените райони. Централното правителство на Испания създаде кризисен комитет, за да помогне за координиране на спасителните усилия. "Изправени сме пред безпрецедентна ситуация, която никой не помни", заяви по-рано ръководителят на регионалното правителство Карлос Мазон пред репортери.

Междувременно в Конгреса на депутатите на Валенсия преди пленарното им заседание днес те бяха помолени да запазят минута мълчание в знак на почит към жертвите, които взе стихията.

В някои райони, в рамките на един ден, се е изляло количество дъжд над нормата за месец, съобщават испанските медии. Прогнозите са, че бурите ще продължат до четвъртък, според националната метеорологична служба на Испания.

Испания преживя подобни есенни бури през последните години. Все още се възстановява от тежката суша по-рано тази година. Учените казват, че зачестилите случаи на екстремно време вероятно са свързани с изменението на климата.

Devastating flooding in Valencia, Spain has turned deadly as torrential rains overwhelmed the region. Around 50 cm of rain fell in just 8 hours, leading to water rescues and road closures. Authorities urge residents to seek higher ground. Stay safe, Valencia! 🌧️🚨 #ValenciaFloods… pic.twitter.com/niy3HOi9Qp — NPB #ClimateActionNow #COP29 (@CO2__29) October 30, 2024