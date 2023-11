Bild: Мъжът, затворил летището в Хамбург е турчин, дъщеря му е в колата с него (СНИМКИ)

По първоначални данни, мъжът е турчин, като с него в автомобила е неговата 4-годишна дъщеря. Бащата на детето е спрял колата пред самолета на турска авиокомпания и иска разрешение да лети до родината си. По информация на Bild, причина за ситуацията е семеен конфликт между него и бившата му съпруга за попечителските права върху дъщеря им.

Hamburg airport remains closed as of this evening due to an armed man who broke into the takeoff and landing area, Bild reports.



