Британският премиер дойде в Киев с нова помощ в оръжие, видя унищожени руски танкове (ВИДЕО)

Сунак възприе линията на предшествениците си Борис Джонсън и Лиз Тръс, като с пристигането си в Киев британският премиер потвърди, че страната му дава 125 противовъздушни системи, включително за борба с дронове. Всичко това е на обща стойност 50 млн. паунда.

"И след победата ще ви помогнем да изградите наново страната си", каза още Сунак, цитиран от NEXTA.

По време на посещението му, Сунак беше разведен от украинския президент Володимир Зеленски. Зеленски показа на британския премиер останки от руски танкове, които украинската армия е разрушила в битките по целия фронт в Украйна.

ОЩЕ: България се включва в делото на Украйна срещу руския геноцид

Zelenskyy showed British Prime Minister Rishi Sunak the destroyed equipment of the invaders. pic.twitter.com/jSrvEOIztN