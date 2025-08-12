ЦСКА е поставен в партер – Златков издиша, Керкез се мъчи, а Фичо се излага

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

За втора поредна година ЦСКА се намира в будна кома още в самото начало на сезона. „Червените“ отново разочароваха своите фенове, след като стартираха кампанията с три равенства и загуба, и вече изостават на цели 9 точки от лидерите Лудогорец и Левски. За срамното представяне, разбира се, си има причини, които всички знаем – слабо управление, закъсняла селекция и неадекватни решения на ръководството.

ЦСКА е разкъсван от проблеми

След ужасяващия край на миналия сезон, в който ЦСКА за втори пореден път остана извън евротурнирите, феновете таяха надежди, че през настоящата кампания заспалият български гранд най-накрая ще се събуди. За целта Александър Томаш и неговият щаб бяха освободени, а начело на отбора бе привлечен Душан Керкез. Изпълнителният директор Радослав Златков и вече бившият спортен директор Пауло Нога обясняваха как в клуба тече процес на оздравяване, но всичко ще е наред, тъй като се стяга селекция от класни футболисти, а също така се работи усилено и в школата, откъдето да дойдат новите Стоичков и Бербатов.

Е да де, ама не стана точно така! „Армейците“ пак не успяха да окомплектоват стабилен състав. Селекцията отново закъсня – нещо, на което се нагледахме в последните две години, и за което алармирах още в средата на юни. „Червените“ за пореден път се хвърлиха да взимат много класни, но много скъпи играчи, които обаче бяха следени и от други отбори от Европа. Логично много от трансферните цели отказаха да облекат екипа на столичани.

Това е нормално, тъй като добрите играчи чакат до последно, за да изберат най-добрата оферта, а тя рядко е от ЦСКА. Лошото в случая е, че изглежда скаутското звено и ръководството на „червените“ имат само по един вариант за нов футболист на даден пост. Ако той откаже, се изпада в паника и се започва трескаво търсене на друг състезател, който да бъде привлечен на пожар.

Радослав Златков трябва да разбере, че ЦСКА не е телекомуникационна компания

Тук идва ролята на Радослав Златков. Изпълнителният директор хал хабер си няма от футбол и това е ясно на всички. Самият той го призна в една от своите пресконференции. Това обаче не оправдава факта, че човекът, който трябва да отговаря за спазването на работната дисциплина и изпълнението на поставените задачи, издиша.

Златков трябва да вземе нещата в свои ръце и да стегне всички, които в момента работят в ЦСКА. Да им постави конкретни задачи и крайни срокове за тяхното изпълнение. Да изготви план за развитие за следващите 2-3-4 години. Още след края на миналия сезон той трябваше да тропне по масата и да заяви твърдо какво се изисква от отбора, треньора, футболистите и служителите.

На този етап изглежда, че такъв разговор не е воден и всичко се прави на принципа „на час – по лъжичка“. В ЦСКА играят „мач за мач“, а това никога не носи нищо позитивно. „Червените“ шефове нямат ясна визия, а се ръководят от моментните резултати на отбора и нагласата на феновете. Днес падаме – махаме Лиъм Купър и Пауло Нога. Утре правим хикс – оправдаваме слабите резултати с оздравяването на клуба и т.н, и т.н.

Затова е време Радослав Златков да разбере, че е начело на един от двата най-обичани отбора в България. Отбор с огромна фенска маса, която следи под лупа всичко случващо се в клуба, и която не обича да чака. Изпълнителният директор трябва да си даде сметка, че ЦСКА се управлява по коренно различен начин от телекомуникационна компания, където основната задача е в края на фискалната година „да сме на плюс“.

Добре е и „червените“ да са финансово стабилни, изрядни в своята документация и плащания към държавата, играчите, служителите, но също така е от изключителна важност и феновете да са доволни. Също като абонатите на телекомуникационните компании. Защото, когато има недоволство и недоверие, няма как да има какъвто и да било успех.

Душан Керкез бързо трябва да намери изход от игровата криза

За да бъдат обаче феновете доволни, трябва Душан Керкез и неговият отбор да започнат да печелят. Босненецът дойде с огромни очаквания в ЦСКА, но за момента не ги оправдава. Все пак трябва да направим уточнението, че 49-годишният специалист се мъчи главно заради закъснялата селекция. Тя обаче не зависи от него, а от спортния директор. Още по време на подготовката той уверяваше феновете, че до края на лагера „червените“ ще са окомплектовани на 70-80 процента. Явно обаче бе подведен от Пауло Нога и скаутите.

След това сезонът стартира, а в тима все така не идваха нови играчи. С течение на времето бяха привлечени петима нови футболисти – Теодор Иванов, Давид Пастор, Давид Сегер, Кевин Додай и Леандро Годой. „Червените“ обаче имат нужда от още попълнения, за да могат да излязат от кризата, в която се намират. Със сигурност тимът ще вземе поне двама играчи до края на трансферния прозорец. Въпросът е, че вече може да е прекалено късно.

Керкез трябва много бързо да намери решение на игровата криза, за да може ЦСКА да започне да печели точки. В противен случай може и да не изкара до зимата, а отборът да влезе в познатия кръговрат на редовна смяна на треньори след само няколко месеца на поста. Душан е наясно с това и съм убеден, че работи здраво, за да могат „армейците“ да са конкурентноспособни на Лудогорец и Левски. Дали ще успее да го стори - предстои да видим.

Филип Филипов сякаш забрави, че носи голяма вина за състоянието на ЦСКА

На фона на всички тези проблеми искам да обърна внимание и на още нещо. В последните месеци станахме свидетели на ожесточена атака по настоящото ръководство на ЦСКА. Тя се води от бившия директор на клуба Филип Филипов. Фичо е много активен в социалните мрежи след своето уволнение и не спира да ни обяснява грешките, които се допускат от шефовете, и най-вече от „спуснатия“ директор Златков, който на всичкото отгоре е и „левскар“.

Подобни действия не му правят чест. Бившият защитник на ЦСКА сякаш много бързо забрави, че именно той и Стоян Орманджиев бяха начело на „армейците“ при гръмкия провал през по-миналия сезон, когато тимът остана извън Европа след срамно представяне срещу ЦСКА 1948 в баража. След това отново те двамата ни обясняваха за селекцията, изграждането на силно ядро, трите трансферни прозореца и много други.

Истината обаче е, че Фичо се провали в ЦСКА. С гръм и трясък. В тима още е пълно с играчи, които той доведе и които „червените“ се чудят как да разкарат. Да, той бе уволнен по много грозен начин – с балканска мошенгия, която не приляга на клуб като ЦСКА. Нормално е да е обиден, но не върви да плюе в социалните мрежи и да ни обяснява какви са проблемите на „армейците“, когато самият той носи голяма вина за състоянието, в което се намира отборът. Тук трябва да си зададем и въпроса: „Защо не бе толкова активен, когато бе директор в ЦСКА?“. Но това е друга тема.

Уволнението на Нога, раздялата с Купър са прах в очите на хората, за да се отклони вниманието от главният виновник за... Posted by Филип Филипов on Monday, August 4, 2025

В момента ЦСКА е поставен в партер. Отборът е на земята, но все още има шанс да се изправи и да гони челните места. За целта обаче Радослав Златков трябва да хване здраво юздите в клуба, да стегне администрация, директори и всички, които работят при „армейците“. Душан Керкез пък ще трябва да намери начин да подобри представянето на тима. Дори и да трябва да промени своите виждания за футбола и схемите си на игра. За това може да помогне и новият спортен директор Бойко Величков. А Фичо и останалите хейтъри, които уж милеят за благото на ЦСКА, ще трябва малко да се снишат. Защото всеки може да дава акъл, но не всеки може да управлява футболен клуб. Особено, ако той е ЦСКА.

Автор: Бойко Димитров

