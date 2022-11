България се включва в делото на Украйна срещу руския геноцид

Това става ясно и от документ, публикуван на интернет страницата на Международния наказателен съд в Хага. Информацията бе потвърдена и от Министерството на външните работи (МВнР) на официалната си страница в Туитър пред БТА. Това се е случило на 18 ноември, петък.

В края на октомври Нидерландският парламент одобри предложение за създаването на специален трибунал в Хага. Целта му е съдебен процес, който разследва руски военни и политически ръководители за навлизането на руски войски в Украйна.

Today, Bulgaria filed in the International Court of Justice a declaration of intervention in the case of Ukraine v. Russia for violation of the Genocide Convention. https://t.co/TXXNBpA8Xa