Никой няма да изгори в ядрен армагедон за балтийските държави: Руската пропаганда работи (ВИДЕО)

"Прибалтийските страни не могат да разберат, че принципно те са геополитическо недоразумение". Това заяви популярният руски телевизионен водещ Владимир Соловьов, основно пропагандно оръжие на руския диктатор Владимир Путин. Според Соловьов, НАТО няма да се ангажира и да защитава Литва, Латвия и Естония.

В предаването на Соловьов, поредната порция руски лайкучки, наричащи се "анализатори", убедено заговори как НАТО имало нужда от 180 дни да вземе решение за активиране на член 5 от Договора за Северноатлантическия алианс. Член 5 е текстът, според който ако има атака срещу страна-член на НАТО, всички страни-членки считат, че са нападнати и оказват помощ. И Литва, и Латвия, и Естония са членове на НАТО години наред.

Соловьов обаче уверено обяви, че член 5 не значел, че който и да е в НАТО щял да влезе моментално във война. "Просто трябва да го четете внимателно", увери руският телевизионен водещ.

"Кой иска да изгори в ядрен армагедон? За Прибалтика? Кой", уверено продължи Соловьов.

💊On Russian state TV, the Baltic states were called a “geopolitical misunderstanding”



The propagandists have already “taken over” the Baltics, carried out genocide, and destroyed cities.



Brave new Russian world... pic.twitter.com/yaIKQXRBIV — NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2025

Чл. 5 от Договора за НАТО гласи следното: "Страните се съгласяват, че въоръжено нападение срещу една или повече от тях в Европа или Северна Америка ще се разглежда като нападение срещу всички тях и всяка страна се съгласява, че при такова нападение, в силата на правото за индивидуална или колективна самозащита, признато от чл. 51 на Устава на ООН, ще окаже помощ на нападнатата страна или нападнатите страни, предприемайки незабавни действия, каквито смята за необходими, индивидуално или съвместно с други страни, включително използването на въоръжени сили, за възстановяване и поддържане на северноатлантическата област".

