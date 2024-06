БТР от САЩ срещу БТР от Русия: Уникални кадри на близък бой и нов сценарий от Путин за Украйна (ВИДЕО)

Пореден пример за жестокостта на войната са уникални видеокадри, за които текат коментари, че едва ли много хора са очаквали да видят извън някоя грандиозна филмова холивудска екшън продукция. Става въпрос за близък бой между американски БТР "Брадли" (известен с произвището Убиец на танкове) и руски бронетранспортьор, който явно превозва руска щурмова група. Геолокализация на кадрите показва, че действието се развива при село Сокол. То се намира в Покровското направление, което е най-горещото място на боеве откакто руската армия тръгна масирано към Авдеевка в началото на октомври, 2023 година. Сокол е на юг от Новоалександровка, която в момента е най-северозападната точка на боеве в направлението. А видеокадрите показват как американската машина е използвана в засада срещу руската бронирана машина с унищожителен ефект:

(КАРТА) За Украйна в момента най-добри новини идват от Харковска област. Още вчера следобед се появиха неофициални данни, че украинската армия започва по-сериозна операция в спомагателното (второто) направление на руската операция в областта – при село Липци. Атаката е срещу Глубоко – северозападната точка на линията със село Лукянци, която е най-предната руска позиция в момента. Две групи руски войници са унищожени с дронове, съобщава Станислав Айдар от 24-ти батальон "Айдар" А говорителят на украинското командване "Харков" Юрий Повх съобщи за група от 25 руски войници, предали се в района.

A friend shared this video with me today, the 92nd brigade at work, pounding russian positions in Hlyboke. the spot where it drives is very interesting, the devastating effects of it's 30mm cannon.



This assault gave our defenders a small but important tactical gain.



