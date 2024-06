Путин и "новите" му ракети срещу НАТО: Досадна игра. Засечка с F-16 за Украйна (ВИДЕО)

Предвид постоянния путинов сериал "Ядрена заплаха: Новото на все същото", от ISW повтарят как основната цел на дрънкането на ядреното оръжие от Путин е да разколебае, забави и евентуално блокира процеса на бързо вземане на политически решения на Запад в подкрепа на Украйна. Но сега има нов епизод – Путин по-завоалирано заплаши да доставя дългобойни ракети "в региони", откъдето можело да се ударят държави, доставящи оръжие на Украйна. Това било "симетрично" - след като Украйна има ракети като американските ATACMS, британските Storm Shadow и френските SCALP, Русия можела да извади от арсенала си същия клас ракети и да ги разполага на места, откъдето да се нанасят удари срещу доставящи оръжие на Украйна страни. С други думи, руският диктатор вече не говори за ядрено оръжие. Разполагането на руски ракети извън Русия е много малко вероятно, отвръща ISW – защото самата Русия има нужда от тези свои ракети за войната в Украйна, която от "3 дни до Киев" се превърна в "трета година не можем да превземем Донбас". Отделно не е ясно какви точно ракети, които могат да се мерят с изброените западни образци, има всъщност Руската федерация: Путин смени заплахите с ядрено оръжие с други: Ракети срещу ракети (ВИДЕО)

Външнополитически маневри на Путин

В цялата заплаха на Путин обаче има важен нюанс – Северна Корея. На Запад се тревожат все повече, че руският диктатор дава на колегата си Ким Чен Ун технологии за по-добра разработка на балистични ракети. А Северна Корея видимо трупа запаси от оръжия и постоянно вдига напрежението в отношенията си с Южна Корея.

Освен това – кубинското военно министерство обяви, че четири руски военни плавателни съда, включително ядрената подводница "Казан", ще дойдат в пристанището в Хавана в периода 12 – 17 юни. Това навява спомени за Кубинската криза от 60-те години на XX век – но Куба изрично посочи, че никой от руските плавателни съдове няма да носи ядрено оръжие при визитата.

Eastern Ukraine, a burning Russian T-90M retreats after a Ukrainian FPV drone strike. pic.twitter.com/S8xIn3ubJu — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 7, 2024

Друг важен акцент в анализа на ISW – Украйна ще получи много повече изтребители F-16, отколкото пилоти тренират да ги ползват. Съотношението е 60:20 и то 60 F-16, идващи само от Нидерландия и Белгия. А една пълна ескадрила се съставя от 40 самолета. Бивш служител на американското министерство на отбраната коментира пред Politico, че ако нещата вървят това, Украйна ще има пилоти за пълна ескадрила чак в края на 2025 година.

ОЩЕ: Никъде на изток извън Харковска област Украйна не успява да спре руското настъпление (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Има намаление на интензивността на боевете в Украйна на 6 юни – това сочат официалните данни от сводката на украинския генщаб. Според информацията, през вчерашния ден е имало 73 бойни сблъсъка т.е. 12 по-малко на дневна база.

Най-горещо остава Покровското направление – 28 бойни сблъсъка, като 22 руски пехотни атаки са спрени, неясен е изходът от останалите 6. Интересното е, че популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, не обелва и дума за това направление в дневния си обзор. Руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов говори в познат тон – имало тактически успехи в покрайнините на Карловка (най-южната точка на боевете в Покровското направление), имало малък напредък към Яснобродовка. Украинският генщаб признава за боеве в тези зони, както и на север – Новоалександровка, Сокол, Новоселовка.

Пълно затишие откъм руски пехотни атаки в Харковска област – нито една за 6 юни. За сметка на това за Купянското направление, което е на изток от Харков, популярният украински телеграм канал Deep State твърди, че е превзета Ивановка. Това е малко селце, на 20 километра югоизточно от Купянск. Украинският журналист Юрий Бутусов коментира преди 2 дни, че там има проблеми и то като организация на украинската армия. Засилена руска активност и в Лиманското направление – 11 спрени руски пехотни атаки там, без данни за някакви промени: Руската офанзива към Купянск и Лиман: Стратегии, цели и защо този път може да има успех

HIMARS strike on Russian construction site. Somewhere in Kharkiv region. https://t.co/jd8mYKZuuQ pic.twitter.com/I7Y8JE0mmX — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 6, 2024

Near Ivanivka in the Kharkiv region, a Russian IFV exploded. pic.twitter.com/MS9Ji7S3OY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 6, 2024

(КАРТА) Внимание и към Часов Яр (Краматорското направление) – там по официални украински данни има 5 руски пехотни атаки за последното денонощие, 4 от които са спрени, боевете продължават при Калиновка (2-3 километра северно от Часов Яр). Вчера се появиха данни и коментари как руснаците разширяват контрола си като позиции в горски местности точно при канала "Северски Донец – Донбас" до Калиновка, но политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке счита на база геолокализирани видеокадри, че украинската армия вече си е върнала по-голямата част от Калиновка и е отхвърлила руската армия назад от канала (КАРТА). Напълно ясно е, че боевете са жестоки – показват го и видеокадри от мястото на събитието: Битката за Часов Яр: Препятствията пред руснаците (КАРТИ)

A hell of a lot of Russian turtle tanks/IFVs were engaged in recent Russian attack on the Bakhmut front. Video by the 28th Brigade of Ukraine.https://t.co/kpLedpuQhr https://t.co/lXXfbNmJ33 pic.twitter.com/s8rQm6N743 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 6, 2024

(КАРТА) На границата между Донецка и Запорожка област, по линията Бердянск – Велика Новоселка – Угледар има руски натиск и напредък що се отнася до селата Урожайно – Старомайорско (едно до друго, на 9 километра южно от Велика Новоселка). Украинският щаб съобщава за 9 спрени руски пехотни атаки в района. Руснаците увеличават позициите си в самото Старомайорско и в полетата около Урожайно – зоната на руски контрол в северната част на Старомайорско и южните покрайнини на Урожайно, уточнява "Рибар".

Що се отнася до окупираните украински територии, назначеният от руснаците уж губернатор на Запорожка област Евгений Балицки обяви, че всички "нови" земи щели да бъдат административно наречени Новорусия – това щяло да е нов федерален окръг, но Балицки не знаел кога Путин щял да вземе решение.

ОЩЕ: Руска атака с дронове и ракети: Щети в Киевска област, основна цел изглежда е важно летище в Украйна