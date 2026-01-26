Часовникът на Страшния съд: Колко близо сме до самоунищожението?

Колко близо човечеството е до самоунищожение? Часовникът на Страшния съд се актуализира. На 27 януари 2026 г. предстои да бъде актуализирано времето на символичния часовник, който отброява секундите все по-близо до полунощ, докато се приближаваме към края на света. От миналата година часовникът е застинал на 89 секунди до полунощ - най-опасното време в 78-годишната му история. Експертите алармират, че сега очакват Часовникът на Страшния съд да се премести още по-близо до полунощ, съобщи Daily Mail.

Идеята

Първоначално проектиран да следи риска от ядрена война между Русия и Америка, часовникът сега отразява много по-широк спектър от заплахи. Променящият се глобален политически ред, бързото развитие на изкуствения интелект (ИИ) и надвисналата заплаха от изменението на климата правят преместването на стрелките на часовника напред „неизбежно“. Бюлетинът на атомните учени (BAS), който решава дали да премести часовниците, ще обяви тазгодишното време на живо в 15:00 GMT.

„Според мен часовникът може да бъде преместен напред с поне една секунда. Основната ни грижа е екзистенциалната заплаха, породена от над 12 000 ядрени бойни глави в света днес.“, коментира Алисия Сандърс-Закре, директор по политиките в Международната кампания за премахване на ядрените оръжия (ICAN).

Според нея до 2025 г. ядрените оръжия представляват „екзистенциален риск“ за оцеляването на света. Разходите за въоръжаване са достигнали 100 милиарда долара, а конфликтът между съседите с ядрено оръжие Индия и Пакистан се е превърнал в смразяващо напомняне за опасността.

Рискът

Тя добавя: „Въпреки че рискът от употреба на ядрени оръжия е заплаха от 80 години, той се е увеличил през последната година поради бързия растеж на инвестициите в ядрени оръжия, все по-заплашителната реторика и действия, както и нарастващото използване на изкуствен интелект във военните.“ Докато Сандърс-Закре предлага изместване само с една секунда, други прогнозират по-драматичен скок.

Д-р С. Дж. Биърд, изследовател в Центъра за изследване на екзистенциалния риск към Университета в Кеймбридж, смята, че часовникът трябва да бъде преместен с девет секунди напред: „Лично аз вече не съм толкова притеснена от използването на ядрени оръжия в опосредствена война като тази в Украйна, но съм по-загрижена от всякога за директен ядрен конфликт между световните суперсили. Многостранният световен ред е напълно разрушен и ние вече живеем в многополярна реалност, където всички страни са принудени да избират страна между авторитарни лидери.“

САЩ

Тъй като Съединените щати, под ръководството на администрацията на Доналд Тръмп, утвърждават все по-доминиращо присъствие на световната сцена, икономическите и външнополитическите правила, които преди това управляваха света, се рушат. Ако това доведе до открита конфронтация между Китай, Русия, Съединените щати и дори европейските страни или НАТО, рискът от ядрена война ще се увеличи значително.

Освен това експертите посочват, че предстоящите промени в правилата за контрол върху ядрените оръжия значително ще увеличат рисковете. Новият договор START, който ограничава стратегическите ядрени арсенали, изтича след три седмици и няма реалистична основа за удължаването му. Хамза Чодри, водещ експерт по изкуствен интелект и национална сигурност в Института „Бъдещето на живота“, смята, че това оправдава преместването на часовниците напред с пет до десет секунди.

„За първи път от Студената война насам няма да има двустранен договор за контрол върху оръжията, ограничаващ стратегическите арсенали на Съединените щати и Русия. Това представлява фундаментален срив на архитектурата за контрол върху ядрените оръжия“, отбелязва Чодри.

Китай

В същото време Китай е на път да се изравни със САЩ и Русия по брой междуконтинентални балистични ракети (МБР) до края на десетилетието, създавайки „каскадна спирала“ в надпреварата във въоръжаването.

Чодри също така посочва използването от Русия на ракетата „Орешник“, проектирана преди това изключително за ядрени бойни глави, и ударите на Украйна по руски стратегически бомбардировачи във военновъздушната база Оленя. Тези фактори представляват нарастващ риск от ескалация, която „би могла да ескалира в ядрен конфликт“.

Заплахата от изкуствения интелект и климата

Освен ядрената война, експертите предупреждават, че нарастващите опасности от изкуствения интелект и изменението на климата биха могли да приближат часовника до полунощ.

Д-р Биърд прогнозира, че това ще бъде първата година, в която изкуственият интелект „ще получи равен статут с ядрените оръжия“. Неотдавнашните съобщения, че големите военни сили ще интегрират изкуствения интелект в системите за вземане на решения, създават риск конфликтът да ескалира по-бързо, отколкото хората могат да го контролират. Има и все повече доказателства, че изкуственият интелект увеличава риска от използването на биологични оръжия, като предоставя инструменти на недържавни участници за създаване на вируси.

