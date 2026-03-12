Още една авиокомпания повиши цените на билетите за дълги полети

Нидерландската авиокомпания KLM увеличава цените на двупосочните билети за дълги полети с 50 евро. Причината е повишената цена на керосина. Увеличението на цената влезе в сила от сряда за местата в икономична класа както на нидерландската авиокомпания, така и на нейния партньор "Еър Франс". Според говорител, увеличението на цените не се отнася за двупосочните билети на дъщерното дружество "Трансавиа", съобщи новинарската агенция АНП.

Припомняме, че войната в Близкия изток доведе до рязко покачване на цените на петрола и горивата. Цената на керосина, значителна част от който идва от този регион, е с над 70% по-висока отколкото преди месец.

Скандинавската авиокомпания SAS също обяви временно увеличение на цените по-рано тази седмица.

