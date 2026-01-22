The Atlantic: Тръмп разрушава света и го връща в XIX в.

Либералният световен ред се е сринал, не защото Съединените щати са загубили способността да го поддържат, а защото те – в лицето на техния президент Доналд Тръмп – решиха да се откажат от ролята на гарант за глобалната сигурност, която поеха след Втората световна война. Новата многополюсност ще наподобява света преди 1945 г.: постоянно съперничество между великите сили, множество конфликти и войни и нарастващи военни разходи. Конкуренцията за ресурси, която досега е била предимно икономическа, ще придобие по-военна насоченост: целта ще бъде контрол над територии, а не над пазари. Това пише в свой анализ за изданието The Atlantic международният анализатор Робърт Кейган.

Bloomberg: Световният ред на САЩ може да се срине

САЩ не са готови

Кейгън подчертава, че американското общество не е готово за такова бъдеще. В продължение на осем десетилетия либерален световен ред под американско господство, то е свикнало с комфорта и сигурността, осигурени от глобална мрежа от съюзи, свободна търговия и система от международни споразумения.

Още: Ердоган има мерак да се намеси между Европа и САЩ за Гренландия

Исторически известните многополюсни международни системи неизменно са водили до войни. Типичен пример е „Европейският концерт“ от XIX в., който се появява след Наполеоновите войни и до голяма степен съществува до Първата световна война. Тази система се основава на баланс на силите между няколко велики сили (Великобритания, Франция, Прусия/Германия, Австрия и Русия). Концертът на нациите позволява в продължение на един век да се избегнат паневропейски войни, но има многобройни локални конфликти, като Кримската война от 1853–1856 г. или Френско-пруската война от 1870–1871 г., които водят до стотици хиляди жертви и често преначертаване на държавните граници. И двете световни войни от първата половина на 20-ти век в крайна сметка са резултат от съперничеството между великите сили и техните блокове.

Старци управляват света - защо?

Световният ред

Либералният световен ред, създаден след 1945 г. до голяма степен от Съединените щати, е съзнателен опит за изоставяне на тази система, опит за излизане от порочния кръг на конфликти, причинени от многополюсността. Съединените щати страдат сравнително малко от световните войни, океаните ги защитаваха от всички потенциални конкуренти – и, както пише Кейган, те поеха отговорност не само за собствената си сигурност, но и за сигурността на целия свят.

Белият дом обяви списък с 22 участници в Съвета за мир (ВИДЕО)

Съединените щати започнаха да сдържат регионалните хегемони както в Европа, така и в Азия, принуждавайки ги да се откажат от амбициите си за завладяване, предпочитайки да не завземат директно земя и ресурси, а да обвържат други държави със себе си чрез съюзи, търговия, инвестиции и други инструменти на „мека сила“.

Голямата сделка

Обикновено държавите се обединяват срещу сила, претендираща за господство. Но този път това не се случи: държави като Великобритания, Франция, Германия и Япония, дори след като се възстановиха от Втората световна война, не оспориха американската хегемония, а я приеха – често в ущърб на собствените си амбиции. Това беше „голяма сделка“: съюзниците вярваха, че Съединените щати ще ги защитят и няма да използват превъзходството си, за да експлоатират партньорите си, а напротив, ще насърчат техния просперитет.

Храна за 5 дни: Властта в Гренландия започна да подготвя населението за военна инвазия

Това осигури десетилетия стабилност, дори по време на Студената война, изолирайки Русия и Китай и ограничавайки способността им да променят световния ред.

Сега, пише Кейган, Тръмп заявява, че е твърде скъпо и обезпокоително за Съединените щати да гарантират сигурността на всички свои партньори; че техните партньори, възползвайки се от системата за свободна търговия, ограбват Съединените щати; и накрая, самият той предявява териториални претенции към други страни. Всички ключови точки на „голямата сделка“ са нарушени от самите Съединени щати.

Опасностите

Още: Ужасяващо: Имиграционните служби в САЩ задържаха 5-годишно дете (СНИМКИ)

Европа и Азия, оказали се между враждебни велики сили, ще бъдат принудени да се превъоръжат и да станат независими центрове на власт, прогнозира Кейган. Това ще доведе до засилване на национализма, надпревара във въоръжаването и много нови конфликти. Германия, Япония, Полша, Франция и Южна Корея – всички те, лишени от американската гаранция за сигурност, ще бъдат принудени да „станат нормални“ – тоест да се включат в борба, включително военна, за статута на глобална или регионална сила.

И по-зле ще става: Тръмп е като Путин - ЕС да се стяга, защото няма време

В резултат на това светът отново ще се превърне в арена на ожесточена борба за ресурси, сфери на влияние и сигурност. Сферите на интерес, изоставени след Втората световна война, ще се завърнат като основен източник на конфликти. Малките и средни държави отново ще се изправят пред избор: подчинение или война.

100-годишен прецедент: Канада готви план за инвазия от САЩ

В заключение Кейган твърди, че разрушавайки системата от съюзи и моралния авторитет на Съединените щати, Тръмп превръща страната от глобален лидер в международен изгнанник. Американската мощ винаги се е основавала не само на военна и икономическа сила, но и на доверието на партньорите си, на възприемането на Съединените щати като сила, действаща отвъд тесния личен интерес. Тази основа е подкопана. И ако американците са вярвали, че поддържането на либералния световен ред е твърде скъпо, цената на света, който ще го замени, ще бъде несравнимо по-висока.

"Живеем в лъжа, световният ред с правила е фалш": Разтърсващата реч на канадския премиер, която развълнува всички (ВИДЕО)

*Робърт Кейган е един от най-влиятелните американски експерти по международна политика. Той е известен като неоконсерватор и поддръжник на либералния интернационализъм – идеята, че ценностите на демокрацията, либерализма и свободния пазар трябва да се разпространяват (включително чрез сила), докато станат универсални. Кейган е бил член на Републиканската партия, но я напуска през 2016 г., след като тя номинира Доналд Тръмп за президент.

Още: Foreign Affairs: Венецуела ще се превърне в следващия Ирак за САЩ